Преговорите за мир са възможни само с участието на Украйна и без признаване на окупацията, заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент

Преговорите за траен мир са възможни само с участието на Украйна, при зачитане на нейния суверенитет и без признаване на окупацията, предаде Укринформ, като цитира изявление на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, направено в неговия "Телеграм" канал.

"Заедно с Рустем Умеров проведохме важни срещи с европейски съветници по сигурността, британския външен министър и вицепрезидента на САЩ. Благодарен съм на всички за изключително конструктивния им подход. Позициите бяха ясни: надежден и траен мир е възможен само с участието на Украйна в преговорите, при зачитане на суверенитета ни и без признаване на окупацията", се казва в публикацията.

Прекратяването на огъня е необходимо, а фронтовата линия не е граница, подчертава още той.

"Нашите партньори ни подкрепят не само с думи – помощта ще продължи в военната, финансовата и санкционната сфера, докато агресията не спре", пише Ермак.

Той благодари отделно на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс за уважението към всички гледни точки и участието в дискусиите.

На срещата освен Ванс и Ермак са присъствали британският министър на външните работи Дейвид Лами и бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров, както и европейски съветници по националната сигурност, припомня Франс прес. Те бяха поканени, "за да обсъдят следващите стъпки към мир в Украйна", написа Лами в "Екс", добавяйки, че "подкрепата на Обединеното кралство за Украйна остава непоколебима" и че "продължава да работи за справедлив и траен мир".

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва също "потвърди готовността на правителството си да даде необходимия принос" за "мирно решение" по време на телефонен разговор в събота с Владимир Путин, според съобщение на бразилското президентство, цитирано от АФП.