В Опака ученици показаха знания във викторина на тема „Втората световна война – 80 години по-късно“

Ученици от Опака и общината показаха знания във викторина на тема „Втората световна война – 80 години по-късно“. Надпреварата е по инициатива на Община Опака и се състоя в народно читалище „Пробуда – 1922“ , информират от общинския пресцентър. Викторината се организира с цел да обогати историческите знания на учениците, да насърчи интереса им към миналото и да ги мотивира към екипна работа и изява. Присъстваха и наследници на жители от общината, участвали във Втората световна война.

Във викторината участваха ученици от пети, шести и седми клас от три училища в общината - Средно училище „Васил Левски“ в града и Основните училища „Васил Левски“ в село Крепча и „Алеко Константинов“ в село Голямо градище, посочиха от пресцентъра на Общината. Водещи и модератори на състезателните кръгове бяха учителите по история и цивилизация от трите учебни заведения: Румяна Неделчева, Диана Христова и Велчо Велев, които подготвиха въпросите и следяха за правилното протичане на отделните етапи.

Представянето на младежите оценяваше жури: Рефие Ахмедова – заместник-кмет на община Опака, Росица Иванова – секретар на читалището в Опака, Фатме Хасанова – секретар на читалището в село Голямо Градище и секретарят на културната институция в село Крепча Йозлям Ислям.

Състезанието премина през четири отделни кръга, включващи различни видове въпроси и задачи, свързани с ключови събития, личности и моменти от Втората световна война. Всеки отбор беше представен от свои участници, а редът за отговаряне беше определян чрез жребий, което внесе допълнителен елемент на обективност и динамика, добавиха от Общината. Учениците демонстрираха отлични знания, бърза реакция, логическо мислене и отборна работа. В края всеки участник получи награда за своя принос, старание и достойно представяне.

Организаторите изразиха признателност към всички ученици, учители и представители на институциите, които подкрепиха инициативата. Викторината е поредна проява в общината на историческа тематика. В началото на октомври ученици от Опака разказваха чрез изложба с рисунки и архивни документи за Сръбско-българската война.

След приключване на награждаването, в знак на почит и уважение към всички участвали във Втората световна война жители от региона беше поднесен венец на признателност.