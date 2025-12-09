Генералният секретар на ООН осъди йеменските хуси за изправянето на съд на йеменски служители на организацията

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъжда йеменските хуси за предаването на специален наказателен съд на някои от задържаните от тях десетки служители на организацията, съобщи говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.

Дюжарик заяви, че хусите своеволно са задържали 59 йеменски служители на ООН, които са държани "в изолация от външния свят - някои от тях години - без надлежен процес, в нарушение на международното право".

"Служителите на ООН, включително тези, които са граждани на Йемен, се ползват със съдебен имунитет по отношение на всички свои действия, извършени в официалното им качество", отбеляза говорителят.

Подкрепяните от Иран хуси контролират по-голямата част от Йемен, включително столицата Сана, откакто завзеха властта през 2014 г. и в началото на 2015 г.

Организацията на обединените нации многократно е отхвърляла обвиненията на хусите, че нейни служители или дейности в Йемен са свързани с шпионаж.

Призоваваме де факто управляващите да оттеглят предаването (на служители на ООН) на съд и да работят добросъвестно за незабавното освобождаване на всички задържани представители на организацията, каза Дюжарик. "ООН остава ангажирана да подкрепя народа на Йемен и да следва принципите си да предоставя хуманитарна помощ", допълни той.