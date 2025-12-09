Подробно търсене

Генералният секретар на ООН осъди йеменските хуси за изправянето на съд на йеменски служители на организацията

Десислава Иванова
Генералният секретар на ООН осъди йеменските хуси за изправянето на съд на йеменски служители на организацията
Генералният секретар на ООН осъди йеменските хуси за изправянето на съд на йеменски служители на организацията
Емблемата на ООН пред централата на организацията. Снимка: John Minchillo/АП
Ню Йорк,  
09.12.2025 23:12
 (БТА)

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъжда йеменските хуси за предаването на специален наказателен съд на някои от задържаните от тях десетки служители на организацията, съобщи говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.

Дюжарик заяви, че хусите своеволно са задържали 59 йеменски служители на ООН, които са държани "в изолация от външния свят - някои от тях години - без надлежен процес, в нарушение на международното право".

"Служителите на ООН, включително тези, които са граждани на Йемен, се ползват със съдебен имунитет по отношение на всички свои действия, извършени в официалното им качество", отбеляза говорителят.

Подкрепяните от Иран хуси контролират по-голямата част от Йемен, включително столицата Сана, откакто завзеха властта през 2014 г. и в началото на 2015 г.

Организацията на обединените нации многократно е отхвърляла обвиненията на хусите, че нейни служители или дейности в Йемен са свързани с шпионаж.

Призоваваме де факто управляващите да оттеглят предаването (на служители на ООН) на съд и да работят добросъвестно за незабавното освобождаване на всички задържани представители на организацията, каза Дюжарик. "ООН остава ангажирана да подкрепя народа на Йемен и да следва принципите си да предоставя хуманитарна помощ", допълни той.

/ДИ/

Свързани новини

31.10.2025 16:52

Задържаните от хусите служители на ООН в Йемен ще бъдат изправени пред съда във връзка с израелската атаката от края на август

Задържаните от хусите в Йемен служители на ООН ще бъдат изправени пред съда по подозрения във връзка с израелския въздушен удар през август, при който бяха убити високопоставени правителствени ръководители на групировката, предаде Ройтерс, позовавайки се на и. д. министър на външните работи в правителството на хусите Абдулуахед Абу Рас.
26.10.2025 22:05

Хуси нахлуха в централата на ООН в Сана и конфискуваха електронни устройства

Въоръжени мъже, свързани с йеменските бунтовници хуси нахлуха в централата на Агенцията на ООН за бежанците в столицата Сана и конфискуваха някои електронни устройства, предаде ДПА, като се позовава на местен източник. "Въоръжени бойци на хусите
23.10.2025 14:44

САБА: Йеменското правителство осъди саботажа на хусите срещу служителите на ООН и хуманитарните организации в Йемен

Йеменското правителство осъжда саботажа на хусите срещу служителите на ООН и хуманитарните организации в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА. В правителствено изявление се подчертава, че хусите са отправили лъжливи обвинения с цел да оправдаят собствените си престъпления.
21.10.2025 16:10

САБА: Йеменският министър на правосъдието разговаря в Аден с представителка на Върховния комисариат на ООН за бежанците

Йеменският министър на правосъдието Бадър Абдо Ахмад ал Арда разговаря в Аден с представителката на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) Марион Шай, предаде йеменската новинарска агенция САБА.Двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на закрилата на бежанците и засилването на ролята на правото в тази насока. Те обсъдиха също механизмите за сътрудничество между министерството и комисариата, които могат да подпомогнат подобряването на правната защита на бежанците и разселените лица, както и повишаването на информираността относно техните права и задължения съгласно международните споразумения и договори, ратифицирани от Йемен.
20.10.2025 20:53

ООН заяви, че йеменските бунтовници хуси, които окупираха по-рано комплекс на световната организация в Сана, вече са се изтеглили

ООН заяви днес, че йеменските бунтовници хуси, които окупираха по-рано комплекс на световната организация в Сана, вече са се изтеглили, предаде ДПА.
19.10.2025 23:13

Йеменските хуси задържаха 20 служители на ООН в Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза представител на световната организация

Йеменските бунтовници хуси, които контролират около една трета от територията на Йемен, задържаха 20 служители на ООН в столицата Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза официален представител на световната организация, цитиран от световните агенции.
07.10.2025 08:58

Генералният секретар на ООН осъди остро задържането на още 9 свои служители от хусите; броят на арестуваните в Йемен от 2021 г. стана 53

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш "осъжда остро" задържането на още девет служители на организацията от бунтовниците хуси в Йемен, обяви говорителят му Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:11 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация