Подробно търсене

Йеменските хуси задържаха 20 служители на ООН в Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза представител на световната организация

Владимир Арангелов
Йеменските хуси задържаха 20 служители на ООН в Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза представител на световната организация
Йеменските хуси задържаха 20 служители на ООН в Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза представител на световната организация
Бойци на йеменските хуси маршируват по време на митинг в покрайнините на Сана в подкрепа на палестинците в Газа, 22 януари 2024 година. Снимка: AP
Дубай,  
19.10.2025 23:13
 (БТА)
Етикети

Йеменските бунтовници хуси, които контролират около една трета от територията на Йемен, задържаха 20 служители на ООН в столицата Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза официален представител на световната организация, цитиран от световните агенции.

„Вчера, 18 октомври 2025 г., служители на службата за сигурност на „Ансар Аллах“ (хусите – бел. ред.) без разрешение проникнаха на територията на комплекса на Организацията на обединените нации в Сана. По последна информация 11 местни служители са били освободени след разпит. Петима местни служители и 15 международни служители все още са задържани на територията на комплекса“, заяви представителят на ООН.

/ВА/

Свързани новини

07.10.2025 08:58

Генералният секретар на ООН осъди остро задържането на още 9 свои служители от хусите; броят на арестуваните в Йемен от 2021 г. стана 53

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш "осъжда остро" задържането на още девет служители на организацията от бунтовниците хуси в Йемен, обяви говорителят му Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс и Франс прес.
15.09.2025 17:54

САБА: Хусите са обвинени за около 21 хиляди тежки нарушения, насочени срещу деца, през последните 10 години в Йемен

Йеменската мрежа за права и свободи съвместно с Асоциацията за помощ в областта на правата на човека и миграцията обявиха, че в периода от 1 януари 2015 г. до 1 юли 2025 г. подкрепяните от Иран хуси са извършили 21 342 тежки нарушения, насочени срещу деца, в Йемен, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
04.09.2025 15:34

Хусите подозират задържаните служители на ООН за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Предполага се, че служителите на ООН, които бяха задържани в неделя от йеменските бунтовници хуси са шпионирали за САЩ и Израел, заяви днес високопоставен представител на хусите, цитиран от Франс прес.
31.08.2025 23:13

ООН съобщи, че 11 нейни служители са били задържани днес от хусите в Йемен

ООН обяви в днес, че най-малко единадесет от нейните служители в Йемен са задържани от бунтовниците хуси, които извършиха редица арести след смъртта на премиера им в четвъртък при израелски въздушни удари, предаде АФП. Съобщението за смъртта на
31.08.2025 15:59

Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите

Милицията на подкрепяните от Иран йеменски хуси нахлу днес в офисите на две агенции на ООН в столицата Сана и арестува част от служителите, съобщи ДПА. Въоръжени мъже, свързани с хусите, са влезли в офисите на Световната продоволствена програма и на
03.06.2025 17:19

ООН призова хусите да освободят задържаните преди година хуманитарни работници

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш днес призова йеменските бунтовници хуси да освободят десетки хуманитарни работници, сред които и служители на ООН, арестувани преди повече от година, предаде Франс прес. Хусите, които контролират голяма

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:17 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация