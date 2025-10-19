Йеменските хуси задържаха 20 служители на ООН в Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза представител на световната организация

Йеменските бунтовници хуси, които контролират около една трета от територията на Йемен, задържаха 20 служители на ООН в столицата Сана, включително 15 чуждестранни граждани, каза официален представител на световната организация, цитиран от световните агенции.

„Вчера, 18 октомври 2025 г., служители на службата за сигурност на „Ансар Аллах“ (хусите – бел. ред.) без разрешение проникнаха на територията на комплекса на Организацията на обединените нации в Сана. По последна информация 11 местни служители са били освободени след разпит. Петима местни служители и 15 международни служители все още са задържани на територията на комплекса“, заяви представителят на ООН.