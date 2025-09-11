Йорданска служителка на ООН беше освободена от йеменските хуси

Подробно търсене

Освобождаване на затворници на хусите от Международния комитет на Червения кръст. International Red Cross Committee AP
Сана,  
11.09.2025 18:03
 (БТА)
Задържана в Йемен йорданска служителка на ООН беше освободена от хусите и се връща обратно в родината си, съобщи йорданското министерство на външните работи, цитирано от ДПА.

Заместник-директорът на УНИЦЕФ Лана Катау беше задържана за няколко дни в йеменската столица Сана, след като се противопостави на атака на бунтовниците хуси срещу центъра на УНИЦЕФ в Сана миналия месец и отказа да предаде служителите си, отбелязаха местни работници на ООН.

По-късно миналия месец бойци на хусите нападнаха два офиса на ООН и отвлякоха няколко служители на международната организация. Около 20 служители на ООН все още са задържани от бунтовниците.

Хусите обосновават отвличанията на чиновници на ООН и друг помощен персонал с подозренията, че са шпиони на САЩ. Някои от тях вече повече от три години лежат в затвори в разкъсваната от конфликти страна.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. хусите нападат и търговски кораби в Червено море, за които се предполага, че са или биха могли да са свързани с Израел.

Целта на хусите е да подкрепят палестинците в Газа. В отговор на това Израел, заедно със съюзника си САЩ бомбардира неколкократно цели в Йемен, припомня ДПА.

