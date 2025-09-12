Подробно търсене

Броят на убитите при израелските въздушни удари срещу хусите в Йемен достигна 46 души

Валерия Динкова
Броят на убитите при израелските въздушни удари срещу хусите в Йемен достигна 46 души
Броят на убитите при израелските въздушни удари срещу хусите в Йемен достигна 46 души
Бойци на йеменското движение хуси вземат участие в антиизраелско шествие в Сана, 29 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Osamah Abdulrahman
Сана,  
12.09.2025 04:49
 (БТА)
Етикети

Броят на жертвите при израелските атаки срещу йеменските бунтовници хуси в сряда достигна 46 души, а 165 души са ранени, съобщи снощи контролираното от хусите Министерство на здравеопазването, цитирано от Ройтерс.

Израел атакува йеменската столица Сана и северната провинция Ал Джауф – поредните от серия нападения и контранападения, които израелската армия и подкрепяните от Иран хуси в Йемен си разменят от началото на войната в ивицата Газа.

"Ударите бяха извършени в отговор на атаките, наредени от терористичния режим на хусите срещу Държавата Израел, по време на които безпилотни летателни апарати и ракети земя-земя бяха изстреляни срещу израелската територия", заяви в изявление израелската армия.

По-рано вчера армията заяви, че е прехванала една ракета и един дрон, изстреляни от територията на Йемен, за които хусите по-късно поеха отговорност.

Военният говорител на групировката заяви, че нападенията са "в плана за отговор на израелската агресия срещу нашата страна".

/ВД/

Свързани новини

10.09.2025 17:22

Израел нанесе удар по йеменската столица Сана, съобщи телевизията на бунтовниците хуси

Израел нанесе днес удар по столицата на Йемен – Сана, предаде Ройтерс, като се позова на информация на телевизионния канал на движението на йеменските бунтовници хуси – "Ал Масира". Телевизията не дава повече подробности. Военен говорител на хусите
08.09.2025 19:24

Израелската армия обяви, че е прехванала дрон, насочен към територията на Израел от Йемен

Израелската армия обяви днес, че е прехванала дрон, насочен от Йемен към територията на Израел, след като са се задействали сирени за въздушна тревога в близост до пристанищния град Ейлат, предаде Ройтерс.
07.09.2025 14:58

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в Азия и Близкия изток

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, информираха днес експерти, цитирани от Асошиейтед Прес. Към момента не е ясно каква е причината за прекъсването.
04.09.2025 15:34

Хусите подозират задържаните служители на ООН за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Предполага се, че служителите на ООН, които бяха задържани в неделя от йеменските бунтовници хуси са шпионирали за САЩ и Израел, заяви днес високопоставен представител на хусите, цитиран от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:05 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация