Броят на убитите при израелските въздушни удари срещу хусите в Йемен достигна 46 души

Броят на жертвите при израелските атаки срещу йеменските бунтовници хуси в сряда достигна 46 души, а 165 души са ранени, съобщи снощи контролираното от хусите Министерство на здравеопазването, цитирано от Ройтерс.

Израел атакува йеменската столица Сана и северната провинция Ал Джауф – поредните от серия нападения и контранападения, които израелската армия и подкрепяните от Иран хуси в Йемен си разменят от началото на войната в ивицата Газа.

"Ударите бяха извършени в отговор на атаките, наредени от терористичния режим на хусите срещу Държавата Израел, по време на които безпилотни летателни апарати и ракети земя-земя бяха изстреляни срещу израелската територия", заяви в изявление израелската армия.

По-рано вчера армията заяви, че е прехванала една ракета и един дрон, изстреляни от територията на Йемен, за които хусите по-късно поеха отговорност.

Военният говорител на групировката заяви, че нападенията са "в плана за отговор на израелската агресия срещу нашата страна".