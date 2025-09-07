Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в Азия и Близкия изток

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, информираха днес експерти, цитирани от Асошиейтед Прес. Към момента не е ясно каква е причината за прекъсването.

Има опасения, че кабелите биха могли да бъдат взети на прицел от йеменските бунтовници хуси, които наричат кампанията си в Червено море опит да бъде оказан натиск върху Израел да прекрати войната си срещу „Хамас“ в ивицата Газа. Хусите обаче в миналото са отричали, че искат да атакуват кабелите.

Подводните кабели са част от основната инфраструктура за достъп до интернет, заедно със сателитните връзки и сухопътните кабели, посочва АП. Обикновено интернет доставчиците имат няколко точки за достъп и пренасочват трафика, ако една от тях се повреди, макар че това може да забави достъпа за потребителите.

„Майкрософт“ обяви на свой сайт, че в Близкия изток „може да се наблюдава силно забавяне на връзката поради прекъсване на подводни кабели в Червено море“. Компанията не даде повече подробности, въпреки че добави, че интернет трафикът, който не преминава през Близкия изток, „не е засегнат“.