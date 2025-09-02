САБА: Съветът на министрите от Залива призова държавите, които предоставят хуманитарна помощ на Йемен, да му помогнат да постигне стабилност

site.btaСАБА: Съветът на министрите от Залива призова държавите, които предоставят хуманитарна помощ на Йемен, да му помогнат да постигне стабилност
Съветът на министрите от Залива (ССЗ) призова държавите, които предоставят хуманитарна помощ на Йемен, да му помогнат да изпълни задълженията си да постигне икономическа стабилност и да укрепи ролята на централната банка в Аден като единствения легитимен орган да води парична политика, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
В заключителното изявление на 165-ата среща на министрите от ССЗ, състояла се в Кувейт, беше подчертано важното значение на опазването на морската сигурност и корабоплаването, както и борбата с дейности, застрашаващи сигурността и стабилността в региона и по света. Особено внимание бе обърнато на атаките срещу търговски кораби и заплахите за морските транспортни маршрути и международната търговия.
В изявлението се подчерта необходимостта от уважение към правото на морско корабоплаване съгласно международното право и Конвенцията на ООН за морското право от 1982 година.
Съветът осъди потапянето на товарните кораби "Меджик Сийс" и "Итърнити Си" от хусите, в резултат на което загинаха и изчезнаха членове на екипажите и освен това около 17 000 тона амониев нитрат се изляза в Червено море, което представлява сериозна заплаха за морската екосистема.
Министерският съвет от Залива приветства Националните сили за съпротива на йеменското правителство, които успяха да задържат пратка с 750 тона стратегически оръжия, идващи от Иран и предназначени за хусите.
Съветът осъди продължаващата чуждестранна намеса във вътрешните работи на Йемен, подкрепата за терористични групи и контрабандата на военни експерти и оръжия за хусите, което е явна нарушение на конкретни резолюции на Съвета за сигурност.
Министрите обсъдиха подготовката за Международната конференция по продоволствената сигурност в Йемен, която ще се състои в секретариата на ССЗ на 27 и 28 октомври, като призова всички държави и международни организации да участват активно в събитието.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)
/НС/
