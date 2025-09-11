САБА: Министърът на отбраната на Република Йемен се среща с посланика на ЕС в Аден

Министърът на отбраната на Република Йемен генерал-лейтенант Мухсин ал Даири проведе разговори във временната столица Аден с новоназначения посланик на Европейския съюз в Йемен Патрик Симоне, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Те обсъдиха развитието на Йемен на фона на продължаващите атаки на няколко фронта от страна на терористичните милиции на хусите срещу позициите на въоръжените сили на Аден.

Генерал Ал Даири подчерта значението на подкрепата на международната общност за йеменския флот и бреговата охрана в борбата им срещу контрабандата и за осигуряване на сигурността на йеменските брегове.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)