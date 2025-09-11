Подробно търсене

САБА: Министърът на отбраната на Република Йемен се среща с посланика на ЕС в Аден

Александър Евстатиев
САБА: Министърът на отбраната на Република Йемен се среща с посланика на ЕС в Аден
САБА: Министърът на отбраната на Република Йемен се среща с посланика на ЕС в Аден
Министърът на отбраната на Република Йемен генерал-лейтенант Мухсин ал Даири (в средата) и посланикът на Европейския съюз в Йемен Патрик Симоне (вторият вляво). Снимка: САБА
Аден,  
11.09.2025 21:30
 (БТА)
Етикети

Министърът на отбраната на Република Йемен генерал-лейтенант Мухсин ал Даири проведе разговори във временната столица Аден с новоназначения посланик на Европейския съюз в Йемен Патрик Симоне, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Те обсъдиха развитието на Йемен на фона на продължаващите атаки на няколко фронта от страна на терористичните милиции на хусите срещу позициите на въоръжените сили на Аден.

Генерал Ал Даири подчерта значението на подкрепата на международната общност за йеменския флот и бреговата охрана в борбата им срещу контрабандата и за осигуряване на сигурността на йеменските брегове.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА) 

/АГ/

Свързани новини

02.09.2025 15:41

САБА: Съветът на министрите от Залива призова държавите, които предоставят хуманитарна помощ на Йемен, да му помогнат да постигне стабилност

Съветът на министрите от Залива призова държавите, които предоставят хуманитарна помощ на Йемен, да му помогнат да изпълни задълженията си да постигне икономическа стабилност и да укрепи ролята на централната банка в Аден като единствения легитимен орган да води парична политика, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
29.08.2025 20:59

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изрази загрижеността си относно трафика на иранско оръжие за хусите

Председателят на Президентския съвет на Йемен, д-р Рашад ал Алими, се срещна с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в Йемен Джонатан Печиа, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
18.08.2025 16:03

САБА: Съветник на президента на Република Йемен подчерта важното значение на бреговата охрана за справяне с контрабандата

Членът на Президентския лидерски съвет на Република Йемен Абдул Рахман ал Махрами подчерта важното значение на подобряването на сигурността и техническия капацитет, както и готовността на йеменската брегова охрана за справяне с различни заплахи, включително контрабандата на ирански оръжия към терористичните милиции на хусите, наркотрафикът, пиратството и дейността на терористичните групировки, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
12.08.2025 11:08

САБА: Йеменската мрежа за права и свободи е документирала стотици престъпления, извършени от хусите

Йеменската мрежа за права и свободи е документирала 732 случая на престъпления, извършени от хусите между 1 юни и 10 август 2025 г. в десет провинции в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА. Нарушенията включват убийства, причиняване на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:00 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация