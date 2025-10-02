САБА: Министърът на вътрешните работи на Йемен обсъди с британския посланик засилване на сътрудничеството в областта на сигурността

Министърът на вътрешните работи на Йемен, генерал-майор Ибрахим Хайдан, обсъди с посланика на Обединеното кралство в Йемен Абда Шариф начините за засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на сигурността, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Министър Хайдан оцени усилията, положени от Лондон в подкрепа на Йемен, като посочи активната му подкрепа за провеждането на Йеменската конференция за партньорство в областта на морската сигурност, която се проведе наскоро в саудитската столица Рияд. В резултат на това редица международни партньори поеха ангажименти за подкрепа и квалификация на йеменската брегова охрана, за да бъдат повишени нейните възможности за справяне с предизвикателствата пред сигурността в нейната акватория.

Той изтъкна важността на засилването на съвместното сътрудничество, особено в областта на обучението, квалификацията, изграждането на капацитет и подкрепата за службите за сигурност.

Британският посланик похвали усилията, положени от министерството на вътрешните работи в областта на борбата с тероризма, и бързината на службите за сигурност при разкриването и арестуването на замесените в убийството на директора на Фонда за чистота и развитие в провинция Таиз, Ифтахан ал Машхари.

Нейно превъзходителство Абда Шариф потвърди желанието на британското правителство да подкрепи усилията на Йемен за сигурност и стабилност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)