САБА: Министърът на вътрешните работи на Йемен обсъди с британския посланик засилване на сътрудничеството в областта на сигурността

Александър Евстатиев
Министърът на вътрешните работи на Йемен генерал-майор Ибрахим Хайдан и посланикът на Обединеното кралство в Йемен Абда Шариф. Снимка: САБА
Аден,  
02.10.2025 15:39
 (БТА)

Министърът на вътрешните работи на Йемен, генерал-майор Ибрахим Хайдан, обсъди с посланика на Обединеното кралство в Йемен Абда Шариф начините за засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на сигурността, предаде йеменската новинарска агенция САБА. 

Министър Хайдан оцени усилията, положени от Лондон в подкрепа на Йемен, като посочи активната му подкрепа за провеждането на Йеменската конференция за партньорство в областта на морската сигурност, която се проведе наскоро в саудитската столица Рияд. В резултат на това редица международни партньори поеха ангажименти за подкрепа и квалификация на йеменската брегова охрана, за да бъдат повишени нейните възможности за справяне с предизвикателствата пред сигурността в нейната акватория. 

Той изтъкна важността на засилването на съвместното сътрудничество, особено в областта на обучението, квалификацията, изграждането на капацитет и подкрепата за службите за сигурност.

Британският посланик похвали усилията, положени от министерството на вътрешните работи в областта на борбата с тероризма, и бързината на службите за сигурност при разкриването и арестуването на замесените в убийството на директора на Фонда за чистота и развитие в провинция Таиз, Ифтахан ал Машхари.

Нейно превъзходителство Абда Шариф потвърди желанието на британското правителство да подкрепи усилията на Йемен за сигурност и стабилност. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ГГ/

