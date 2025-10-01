САБА: Националният разследващ комитет на Йемен представи доклад на европейски мисии по правата на човека в ООН

Националният разследващ комитет на Република Йемен се срещна с представители на мисиите на Нидерландия, Белгия, Обединеното кралство и ЕС в Съвета на ООН по правата на човека в Женева, за да обсъдят 13-ия си периодичен доклад за нарушенията на правата на човека, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Председателят на комитета, съдия Ахмед ал Муфлахи, представи общ преглед на доклада, обхващащ периода август 2024 г. - юли 2025 г., като подчерта текущите полеви разследвания въпреки предизвикателствата и документираните злоупотреби.

Европейските делегати изразиха признателност за усилията на комитета, като подчертаха значението на продължаващото сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за улесняване на разследванията и защита на жертвите.

Те също така изразиха загриженост относно хуманитарната ситуация, произволните арести на представители на неправителствени организации и посолства и настояха за сигурност за защитниците на правата на човека, гражданското общество, жените и децата от насилие и злоупотреби.

