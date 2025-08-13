САБА: Йеменският министър на отбраната оцени високо подкрепата на САЩ за Йемен

Йеменският министър на отбраната Мохсен ал Даери оцени високо подкрепата на САЩ за Йемен, както и военното сътрудничество с международно признатото правителство на страната, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Той направи това изявление по време на днешната си среща с военния аташе на САЩ в Йемен, полковник Шон Нюкомб.

В рамките на разговора бяха обсъдени двустранното военно сътрудничество между Йемен и САЩ, подкрепата на американската страна за йеменската брегова охрана, както и съвместните усилия за борба с контрабандата.

Ал Даери подчерта сериозната заплаха, която представлява продължаващото сътрудничество между хусите и други екстремистки групировки в Йемен и Сомалия. От своя страна Нюкомб поздрави йеменските сили за последните им успехи в спирането на доставките на иранско оръжие, предназначени за хусите.

