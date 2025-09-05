Подробно търсене

САБА: Президентът на Йемен потвърди тясното партньорство на страната с международната общност в борбата с тероризма

Александър Евстатиев
САБА: Президентът на Йемен потвърди тясното партньорство на страната с международната общност в борбата с тероризма
САБА: Президентът на Йемен потвърди тясното партньорство на страната с международната общност в борбата с тероризма
Президентът на Република Йемен Рашад ал Алими (вдясно) и посланикът на САЩ в Аден Стивън Фейгин. Снимка: САБА
Аден,  
05.09.2025 19:52
 (БТА)

Президентът на Република Йемен Рашад ал Алими се срещна с посланика на САЩ в Аден Стивън Фейгин, предаде йеменстака новинарска агенция САБА.

Те обсъдиха националното и регионалното развитие, хуманитарната помощ, необходимата икономическа подкрепа за правителствената програма за реформи и укрепване на националната валута, както и координацията за подкрепа на правоприлагащите органи и борбата с тероризма.

Йеменският държавен глава отбеляза силните двустранни отношения между Йемен и САЩ, изразявайки благодарност за твърдите позиции на Вашингтон спрямо терористичните милиции на хусите и техните регионални спонсори. Активната роля на САЩ в прилагането на ембаргото върху иранските оръжия, внесени контрабандно за хусите, намалява източниците им на финансиране и възпира заплахите за сигурността на Йемен и региона, подчерта Ал Алими. 

Той отново подчерта важността на американската роля в защитата на международното корабоплаване, застрашено от дейността на терористични организации.

Ал Алими също така подчерта все по-нарастващата нужда от регионално и международно партньорство за справяне с общите предизвикателства на всички нива.

Разговорите засегнаха мащабната кампания за арести, провеждана от терористичните милиции на хусите срещу служители на ООН и международни организации, както и срещу йеменските активисти, които се готвят да отпразнуват годишнината от Йеменската революция.

Американският посланик потвърди ангажимента на администрацията си да подкрепи Президентския съвет на Република Йемен, правителството и йеменския народ.

Стивън Фейгин похвали икономическите и финансовите реформи, които доведоха до стабилност на валутния курс на националната валута и предотвратиха достъпа на хусите до националната и международната банкова система.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА) 

/ЛМ/

Свързани новини

04.09.2025 18:24

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изказа признателност за помощта на ОАЕ за енергийния сектор на страната

Председателят на Президентския съвет на Република Йемен д-р Рашад Мухамад ал Алими се срещна с Мохамед Хамад аз Заби, посланика на ОАЕ в Йемен, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
29.08.2025 20:59

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изрази загрижеността си относно трафика на иранско оръжие за хусите

Председателят на Президентския съвет на Йемен, д-р Рашад ал Алими, се срещна с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в Йемен Джонатан Печиа, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
21.08.2025 21:21

САБА: Йемен и Йордания ще засилят двустранното сътрудничество в областта на медицината

Посланикът на Йемен в Йордания, д-р Джалал Факира, се срещна с министъра на здравеопазването на Йордания, д-р Ибрахим ал Будур, за да обсъдят засилване на двустранното сътрудничество между двете страни в областта на медицината, предаде йеменската
08.08.2025 14:45

САБА: Посолството на САЩ в Аден похвали йеменските сили за сигурност за задържането на голямо количество хашиш

Посолството на Съединените щати в Йемен похвали йеменските сили за сигурност в Мариб за успешното задържане на над 70 килограма хашиш, скрит в превозно средство, идващо от райони, контролирани от милиции на хусите, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
06.08.2025 11:59

САБА: Йемен и Република Корея обсъждат засилване на взаимното сътрудничество

Заместник-министърът на външните работи по политическите въпроси на Йемен д-р Мансур Баджаш обсъди с корейския посланик в Аден Бон Ке начините за засилване на сътрудничеството между двете страни, предаде йеменската новинарска агенция САБА. Баджаш

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:54 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация