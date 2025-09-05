САБА: Президентът на Йемен потвърди тясното партньорство на страната с международната общност в борбата с тероризма

Президентът на Република Йемен Рашад ал Алими се срещна с посланика на САЩ в Аден Стивън Фейгин, предаде йеменстака новинарска агенция САБА.

Те обсъдиха националното и регионалното развитие, хуманитарната помощ, необходимата икономическа подкрепа за правителствената програма за реформи и укрепване на националната валута, както и координацията за подкрепа на правоприлагащите органи и борбата с тероризма.

Йеменският държавен глава отбеляза силните двустранни отношения между Йемен и САЩ, изразявайки благодарност за твърдите позиции на Вашингтон спрямо терористичните милиции на хусите и техните регионални спонсори. Активната роля на САЩ в прилагането на ембаргото върху иранските оръжия, внесени контрабандно за хусите, намалява източниците им на финансиране и възпира заплахите за сигурността на Йемен и региона, подчерта Ал Алими.

Той отново подчерта важността на американската роля в защитата на международното корабоплаване, застрашено от дейността на терористични организации.

Ал Алими също така подчерта все по-нарастващата нужда от регионално и международно партньорство за справяне с общите предизвикателства на всички нива.

Разговорите засегнаха мащабната кампания за арести, провеждана от терористичните милиции на хусите срещу служители на ООН и международни организации, както и срещу йеменските активисти, които се готвят да отпразнуват годишнината от Йеменската революция.

Американският посланик потвърди ангажимента на администрацията си да подкрепи Президентския съвет на Република Йемен, правителството и йеменския народ.

Стивън Фейгин похвали икономическите и финансовите реформи, които доведоха до стабилност на валутния курс на националната валута и предотвратиха достъпа на хусите до националната и международната банкова система.

