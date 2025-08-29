Подробно търсене

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изрази загрижеността си относно трафика на иранско оръжие за хусите

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Аден,  
29.08.2025 20:59
 (БТА)
Председателят на Президентския съвет на Йемен, д-р Рашад ал Алими, се срещна с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в Йемен Джонатан Печиа, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

На срещата бяха обсъдени отличните двустранни отношения между двете страни и начините за тяхното подобряване и развитие.

Председателят на Президентския съвет подчерта значението на международната подкрепа за усилията за правителствени реформи и укрепването на националната валута на Йемен.

На срещата беше потвърдена координацията между двете страни в подкрепа на правоприлагащите органи и борбата с тероризма, контрабандата, прането на пари и организираната престъпност.

Ал Алими изрази загриженост относно рисковете от трафик на ирански оръжия за милициите на хусите, включително такива, на които е наложена международна забрана за ползване.

Той подчерта необходимостта от максимален натиск за възпиране на терористичната дейност на милициите и призова за по-ясни позиции по всички споразумения с Иран, които игнорират заплахата, представлявана от терористичните организации в Йемен и региона.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ВТ/

