Израел прехвана изстреляна от Йемен ракета, сирени за въздушна тревога бяха задействани и в Тел Авив

Израел е прехванала ракета, изстреляна днес към неговата територия от Йемен, съобщиха израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) в канала си в приложението "Телеграм“, предаде ДПА.

Бяха задействани предупредителните сирени за въздушна тревога в няколко региона, включително в Тел Авив, където за първи път имаше сигнал за тревога от почти три седмици и в чийто градски център се чу приглушен взрив.

Прехващането на ракетата последва по-ранна атака на израелския военноморски флот срещу цели в Йемен.

Изстрелването се случи в ден, в който Израел е обхванат от протести с призиви за край на войната в ивицата Газа и да освобождаване на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас“.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. йеменските бунтовници хуси редовно нападат Израел с ракети и дронове в знак на солидарност с "Хамас“ в Газа, припомня ДПА.

В отговор израелските сили често атакуват обекти на хусите в Йемен. Хусите, както и „Хамас“, са съюзени с Иран, отбелязва ДПА.