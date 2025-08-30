Подробно търсене

Ръководителят на правителството на хусите в Йемен е загинал при израелски въздушен удар

Виктор Турмаков
Пушек се издига над Сана след израелски въздушен удар от 24 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Osamah Abdulrahman
Сана,  
30.08.2025 19:30
 (БТА)
Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че при израелски въздушен удар в четвъртък е загинал премиерът на контролираното от групировката им правителство в йеменската столица Сана - Ахмед ал Рахауи, както и няколко министри, предадоха световните агенции.

Ударът е нанесен по време на заседание на правителството на хусите, посветено на резултатите от изминалата година, като редица други присъстващи са понесли наранявания с различна тежест.

Ръководителят на самопровъзгласилия се Висш политически съвет на хусите Махди ал Машат е възложил на Мохамед Ахмед Мофтах - досега първи заместник на Ал Рахауи, да бъде изпълняващ длъжността министър-председател, съобщи контролираната от бунтовниците новинарска агенция САБА. В изявление хусите заявиха, че контролираните от тях правителствени институции ще продължат да предоставят услуги, предаде ДПА.

Вчера израелските въоръжени сили съобщиха, че „са поразили прецизно военна цел на терористичния режим на хусите в района на Сана“, припомня Асошиейтед прес. Те допълниха, че тяхна цел са били началник-щаба на свързаната с Иран групировка, военният ѝ министър и други високопоставени служители и че проверяват резултатите от удара.  В изявлението на хусите не става ясно дали министърът им на отбраната е сред загиналите.

Ройтерс отбелязва, че Ал  Рахауи стана министър-председател преди близо година, но де факто контролиращ правителството беше неговият заместник Мохамед Мофтах, който сега е назначен да изпълнява задълженията на премиер. Рахауи беше възприеман до голяма степен като символичен лидер, който не е част от вътрешния кръг на ръководството на хусите.

АП припомня, че хусите многократно са изстрелвали ракети срещу Израел по време на войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа. Групировката твърди, че атаките са в знак на солидарност с палестинците. Повечето изстреляни от тях ракети биват прихващани от противовъздушната отбрана на Израел или се разпадат във въздуха. Хусите също атакуват кораби в Червено море. В отговор Израел многократно е атакувал обекти в контролираните от хусите райони на Йемен.

/АГ/

28.08.2025 19:27

Израел атакува йеменската столица Сана, мишена на ракетните удари бяха висши политически фигури на хусите

Израел атакува контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен Сана, съобщи управляваната от хусите телевизия „Ал Масира“, цитирана от Ройтерс. Това е второто подобно нападение за по-малко от седмица.
25.08.2025 01:50

Жертвите на израелските удари срещу йеменската столица Сана достигнаха шест

Жертвите на израелските въздушни удари срещу столицата на Йемен Сана достигнаха шест, съобщи Ройтерс, като се позовава на представител на здравните служби на йеменските бунтовници хуси.
17.08.2025 17:56

Израел прехвана изстреляна от Йемен ракета, сирени за въздушна тревога бяха задействани и в Тел Авив

Израел е прехванал ракета, изстреляна днес към неговата територия от Йемен, съобщиха израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) в канала си в приложението "Телеграм“, предаде ДПА.
17.08.2025 09:49

Израел съобщи, че е нанесъл удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменските бунтовници хуси близо до столицата на Йемен

Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е нанесла удари по енергийна инфраструктура, използвана от йеменски бунтовници хуси, подкрепяни от Иран, в район южно от столицата на Йемен Сана, предаде Ройтерс.

