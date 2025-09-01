Подробно търсене

Йеменските бунтовници хуси заявиха, че са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Алексей Маргоевски
Привърженици на хусите на пропалестинска демонстрация в йеменската столица Сана, 5 април 2024 г. Снимка: AP/Osamah Abdulrahman
Сана,  
01.09.2025 10:29
 (БТА)
Йеменските бунтовници хуси обявиха днес, че са изстреляли ракета по "израелски петролен танкер" в Червено море, който обаче според агенция за морска сигурност не е бил уцелен, предаде Франс прес.  

"Нашите военноморски сили проведоха военна операция срещу израелския петролен танкер "Скарлет Рей" (Scarlet Ray - бел. ред.) в северната акватория на Червено море с помощта на балистична ракета", заяви военният говорител на хусите Яхия Сария.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи снощи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу, Саудитска Арабия.

"Капитан е съобщил, че е наблюдавал удар в непосредствена близост до кораба си, причинен от неизвестен обект, придружен от силен взрив", посочи агенцията, като уточни, че екипажът е "невредим" и корабът е продължил пътя си.

Според британската компания за морска сигурност "Амбри" става въпрос за кораб под либерийски флаг, собственост на Израел.

31.08.2025 23:13

ООН съобщи, че 11 нейни служители са били задържани днес от хусите в Йемен

ООН обяви в днес, че най-малко единадесет от нейните служители в Йемен са задържани от бунтовниците хуси, които извършиха редица арести след смъртта на премиера им в четвъртък при израелски въздушни удари, предаде АФП. Съобщението за смъртта на
31.08.2025 18:14

Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще засили атаките срещу Израел

Лидерът на хусите в Йемен заплаши да засили атаките срещу Израел, предаде Франс прес. Заплахата бе в отговор на съобщението отпреди дни за смъртта на премиера на правителството на хусите, който беше убит при израелски удари в Сана. Нападенията срещу
31.08.2025 15:59

Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите

Милицията на подкрепяните от Иран йеменски хуси нахлу днес в офисите на две агенции на ООН в столицата Сана и арестува част от служителите, съобщи ДПА. Въоръжени мъже, свързани с хусите, са влезли в офисите на Световната продоволствена програма и на
30.08.2025 22:25

Йеменските бунтовници хуси обещаха да си отмъстят на Израел за убийството на ръководителя на своето правителство

 Йеменските бунтовници хуси заплашиха с отмъщение след смъртта на няколко от своите висши политически лидери, сред които и ръководителят на тяхното правителство Ахмед ал Рахауи, убити при израелски въздушни удари, предаде Франс прес. "Обещаваме пред
30.08.2025 19:30

Ръководителят на правителството на хусите в Йемен е загинал при израелски въздушен удар

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че при израелски въздушен удар в четвъртък е загинал премиерът на контролираното от групировката им правителство в йеменската столица Сана - Ахмед ал Рахауи, както и няколко министри, предадоха световните агенции.
28.08.2025 19:27

Израел атакува йеменската столица Сана, мишена на ракетните удари бяха висши политически фигури на хусите

Израел атакува контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен Сана, съобщи управляваната от хусите телевизия „Ал Масира“, цитирана от Ройтерс. Това е второто подобно нападение за по-малко от седмица.

