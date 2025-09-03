Подробно търсене

Виктор Турмаков
ООН уточни броя на своите служители, задържани от хусите в Йемен
Последователи на движението на йеменските хуси участват в седмичния антиизраелски митинг в столицата Сана, 29 август 2025 г. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman
Ню Йорк,  
03.09.2025 08:22
 (БТА)
Най-малко 19 служители на ООН са били задържани от хусите по време на акциите на подкрепяната от Иран йеменска групировка срещу офисите на световната организация в столицата Сана, предаде Асошиейтед прес, като се позова на ООН.

Говорителят на организацията Стефан Дюжарик заяви, че 18 от задържаните служители са граждани на Йемен, а един е чужденец. Той призова всички да бъдат незабавно освободени.

Акциите срещу офиси на агенциите на ООН за храните, здравеопазването и децата в Сана в неделя последваха убийството от Израел на премиера на правителството на хусите Ахмед ар Рахауи и няколко министри от кабинета му при въздушен удар в четвъртък.

Хусите воюват с международно признатото правителство на Йемен, подкрепено от коалиция, водена от Саудитска Арабия, от 2014 г., когато поеха контрола над Сана и по-голямата част от Северен Йемен.

Надеждите за мирни преговори изчезнаха след атаката, извършена от „Хамас“ в южен Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до ответна военна операция на Израел в управляваната от „Хамас“ Газа. Хусите започнаха да атакуват кораби в Червено море в подкрепа на палестинците в Газа. Това предизвика ответни удари на САЩ и Израел в райони, контролирани от бунтовниците в Йемен.

Специалният пратеник на ООН Ханс Грундбер приключи посещението си в столицата на Оман, Маскат, където се срещна с главния преговарящ на хусите Мохамед Абделсалам, заяви говорителят на ООН. Дюжарик допълни, че пратеникът е повторил категоричното осъждане на ООН на задържанията и насилственото влизане в офисите ѝ, предупреждавайки, че действията на хусите сериозно застрашават способността на ООН да предоставя помощ на народа на Йемен.

