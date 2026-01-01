Ще има затруднения при преминаването през граничните преходи с Гърция заради стачка на фермери, съобщиха от „Гранична полиция“

Заради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през граничните преходи с Гърция, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 18:00 часа тази вечер.

Трафикът на границите с Република Турция, Република Северна Македония, Република Сърбия и Румъния е нормален, допълниха от „Гранична полиция“.

Представител на фермерска асоциация в Солун съобщи вчера, че протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.