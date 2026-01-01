Подробно търсене

Киев каза, че убийството на лидера на руска паравоенна групировка, сражаваща се на страната на Украйна, е било инсценировка

Николай Велев
Денис Капустин, командир на т.нар. Руски добоволчески корпус, говори пред журналисти в украинската Сумска област, 24 май 2023 г. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев ,  
01.01.2026 18:53
 (БТА)

Украинското военно разузнаване заяви, че убийството на лидер на руско паравоенно формирование, сражаващо се на страната на Киев, всъщност е било инсценировка в рамките на секретна операция, предаде ДПА.

В „Телеграм“ днес бе разпространено видео, в което ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов разговаря с Денис Капустин, за когото преди броени дни бе съобщено, че е убит.

„Честито съживяване“, казва Буданов на Капустин, който оглавяваше Руския доброволчески корпус (РДК).

На 27 декември РДК заяви, че командирът му е убит при руска атака с дронове в украинската Запорожка област и заплаши с отмъщение за смъртта му.

Украинското военно разузнаване каза, че инсценираната смърт е част от сложна операция за разкриване на служители на руските сили за сигурност, за които се смята, че планират убийството на Капустин.

РДК извърши набези на руска територия, като няколко пъти успя временно да вземе под контрол руски населени пунктове.

Украинските разузнавателни служби са прилагали подобна тактика и в миналото, отбелязва ДПА. През 2018 година властите заявиха, че критично настроеният към Кремъл руски журналист Аркадий Бабченко е убит в Киев.

По-късно се оказа, че Бабченко е жив, а украински представители заявиха, че разпространението на фалшивата новина за смъртта му е помогнало за разкриването на лицата, които стоят зад реален руски план за убийството му.

/БЗ/

