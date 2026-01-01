Черната кутия на самолета, катастрофирал на 23 декември в Турция с либийска военна делегация на борда, ще бъде анализирана в Лондон, според Триполи

Обединеното кралство се съгласи да анализира черната кутия на самолета, катастрофирал на 23 декември в Турция с либийска военна делегация на борда, обяви правителството на Триполи днес, предаде Франс прес.

При катастрофата загинаха осем души – военният началник на Западна Либия генерал Мухамед Али Ал Хадад, четирима либийски военнослужещи и трима членове на екипажа.

„Координирахме се директно с Великобритания за анализа“ на черната кутия от самолета, превозващ генерал Мухамед Ал Хадад, заяви министърът на транспорта в правителството на националното единство Мохамед Ал Шахуби по време на пресконференция в Триполи.

Турските власти посочиха, че причината за катастрофата, която се е случила малко след излитането на самолета след посещение в Анкара, е електрическа неизправност.

Искане за анализ е било „направено до Германия, която е поискала съдействието на Франция“ при изследване на бордовите записващи устройства на самолета, каза Ал Шахуби пред АФП.

„Чикагската конвенция обаче постановява, че страната, анализираща черната кутия, трябва да бъде неутрална. Тъй като Франция е произвела самолета, а екипажът му е френски, тя няма право да участва. От друга страна, Обединеното кралство беше прието от Либия и Турция“, каза той за агенцията.

Двама френски граждани са били сред членовете на екипажа на самолета "Фалкон-50", отбелязва Франс прес.

След среща във вторник с британския посланик в Триполи либийският външен министър Тахер ал Баур спомена „съвместно искане, подадено от либийската държава и Република Турция до Обединеното кралство, за техническа и правна подкрепа при анализа на черната кутия“.

„Обединеното кралство обяви съгласието си, в координация между либийското Министерство на транспорта и турските власти“, добави министърът по време на брифинга за пресата.

„На този етап не е възможно да се предвиди колко време ще отнеме прочитането на данните от черната кутия“, подчерта той, като допълни, че това ще зависи от нейното състояние. Разследването „продължава в рамките на либийско-турското сътрудничество и с международно техническо участие“, заяви министърът, като заяви, че заключения ще бъдат публикувани „веднага щом станат известни“.