Полузащитникът Паскал Грос е пред завръщане в тима на Брайтън

Полузащитникът на Борусия Дортмунд Паскал Грос е близо до това отново да облече екипа на английския Брайтън, съобщава Скай Спортс.

34-годишният халф вече се е споразумял с ръководството на "чайките" относно личните си условия. Според медиите в Англия и Германия трансферната сума ще бъде около 3 милиона евро.

Настоящият договор на Грос с Борусия изтича след точно шест месеца. От началото на кампанията обаче той рядко получава шансове за изява, като има само седем срещи като титуляр в Бундеслигата и нито една сред стартовите 11 в Шампионската лига.

Грос пристигна в Дортмунд през лятото на 2024 година с трансфер на стойност 7 милиона евро от Брайтън. За "чайките" той игра от 2017 до 2024 година, като записа 261 мача и 32 гола със синьо-белия екип.