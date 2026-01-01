В Смолян пазаруват с левове в първия ден с новата валута - евро

В първия ден от въвеждането на еврото в България хората в Смолян продължават да пазаруват основно с левове, установи репортерска проверка на БТА. Плащанията с европейската валута са по-скоро изключение, а безкасовите разплащания са намалели.

Преходът към новата валута в областния град започва с известни затруднения както за търговците, така и за клиентите. Част от малките квартални магазини в града днес не работят. Причината – неяснотите около разплащанията и притесненията, свързани с работата с две валути и връщането на ресто.

В отворените магазини търговците споделят, че клиентите пазаруват масово с български левове. До момента няма нито един клиент, който да е платил с евро, каза за БТА продавачка в магазин в квартал „Каптажа“. Жената обясни, че са се снабдили със стартови европакети на стойност 200 лева, но в тях има само монети. Затова и ресто в евро се връща единствено при дребни суми. Когато се налага връщане на банкноти, те са в левове.

Обслужването на клиентите е значително по-бавно. За една покупка често са необходими между 20 и 30 минути, тъй като продавачите внимателно превалутират сумите с калкулатори, за да избегнат грешки.

„Много ни е трудно. Един клиент го обслужваме дълго време, защото ни е трудно преобразуването от евро в лева. За да не станат грешки, смятаме на калкулаторите на телефоните. И за клиентите е трудно – докато свикнем, ще е така. Днес всеки ни плаща с български пари. Връщаме ресто в евро само с монети, защото нямаме книжни банкноти“, допълни продавачката.

И клиентите казват, че все още не са готови да се разделят с лева. „Имам евро, но си ги пазя, докато не изчистя левовете“, коментира Костадин Михалев.

Различна е ситуацията в голям супермаркет в квартал „Райково“. Там организацията е по-добра и рестото задължително се връща в евро. Въпреки това и там се отчита спад в плащанията с карта. До следобедните часове през магазина са преминали над 200 клиенти, но броени са тези, които са платили безкасово. „Нямаме проблеми в първия ден с евро“, коментира управителят на супермаркета Ирена Пандевска.

Според част от хората основните затруднения са за търговците. „Все още имаме български пари. Заплатите ни бяха в левове. В градове, където еврото е въведено от години, хората вече са свикнали, но тук по-големият проблем е за магазинерите“, смята Илия Георгиев от Петрич.

Други клиенти се притесняват най-вече от връщането на ресто. „Когато ми свършат левовете, ще изтегля евро от банкомата, дано обаче те са заредени“, каза Надежда Томовска.

Проверката в първия ден с евро в Смолян показва, че макар промяната да е факт, хората и търговците все още свикват с новата реалност. Очакванията са в следващите дни процесът да стане по-бърз и по-лесен с натрупването на опит.