Кристалина Георгиева за въвеждането на еврото: България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще допринесе за формирането на бъдещето на Европа

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева определи влизането на България в еврозоната като важен и дълбоко личен етап.

"Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен", написа тя в профилите си в "ЛинктИн" (LinkedIn) и във "Фейсбук" (Facebook), спомняйки си за "трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно".

В публикацията Георгиева отбелязва, че това пътуване е изисквало "смелост, реформи и вяра в европейските ценности".

"Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа", изтъква Кристалина Георгиева. Тя допълва в заключение, че "уроците - правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие - са важни за всяка нация, търсеща стабилност в един променящ се свят".