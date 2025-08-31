Подробно търсене

Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще засили атаките срещу Израел

Атанаси Петров
Привърженици на хусите държат портрет на лидера Абдул Малик ал Хуси по време на митинг в Сана. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman
Сана,  
31.08.2025 18:14
 (БТА)
Лидерът на хусите в Йемен заплаши да засили атаките срещу Израел, предаде Франс прес. Заплахата бе в отговор на съобщението отпреди дни за смъртта на премиера на правителството на хусите, който беше убит при израелски удари в Сана.

Нападенията срещу Израел с дронове и ракети ще продължат и ще се засилят, заяви Абдул Малик ал Хуси в реч по телевизионния канал на бунтовниците „Ал Масира“, като уточни, че последните израелски удари няма да спрат неговото движение.

Вчера от правителството на хусите, което не е признато от международната общност, бе потвърдена смъртта на ръководителя Ахмед ал Рахауи и на няколко от министрите му. Рахауи беше най-високопоставеният политически лидер на хусите.

Израелската армия потвърди в изявление, че е убила Рахауи при удари срещу обект в Йемен, в който са се намирали „висши военни служители и други висши представители на терористичния режим на хусите“.

Говорителката на Световната програма по прехраната Абир Етефа заяви пред Асошиейтед Прес, че днес сутринта силите за сигурност на хусите са нахлули в офисите на агенциите в столицата Сана.

"Световната програма по прехрана отново заявява, че произволните задържания на хуманитарни работници са неприемливи", подчерта Етефа.

Според представител на ООН и представител на хусите, които са пожелали да останат анонимни, защото не са упълномощени да дават информация на медиите, операцията е обхванала и офисите на УНИЦЕФ. Амар Амар, говорител на УНИЦЕФ, заяви, че има "продължаваща ситуация" във връзка с офисите им в Сана, без да даде повече подробности.

Най-малко един служител на ООН е задържан. Представителят на ООН заяви, че е загубен контактът с няколко други служители на СПП и УНИЦЕФ и че вероятно и те са задържани.

Това са най-поредните репресии на хусите срещу ООН и други международни организации, работещи в контролираните от бунтовниците райони в Йемен. Шиитските бунтовници са задържали десетки служители на ООН, както и хора, свързани с хуманитарни организации, гражданското общество и вече затвореното американско посолство в Сана.

ООН преустанови дейността си в крепостта на хусите Саада в северната част на Йемен, след като през януари бунтовниците задържаха осем служители на ООН.

