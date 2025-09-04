Подробно търсене

Хусите подозират задържаните служители на ООН за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Валерия Динкова
Бунтовници хуси шестват в знак на подкрепа с палестинците в ивицата Газа край йеменската столица Сана, 22 януари 2024 г. Снимка: AP Photo, File
Сана,  
04.09.2025 15:34
 (БТА)

Предполага се, че служителите на ООН, които бяха задържани в неделя от йеменските бунтовници хуси, са шпионирали за САЩ и Израел, заяви днес високопоставен представител на хусите, цитиран от Франс прес.

"Арестуваните служители на ООН са обвинени за шпионаж в полза на САЩ и Израел и всеки, чиито обвинения се потвърдят, ще бъде изправен пред правосъдието", заяви представител от министерството на външните работи на хусите.

В неделя ООН обяви, че най-малко 11 негови служители са били задържани в Йемен, няколко дни след смъртта на премиера на хусите и 11 други бунтовнически лидери, които бяха убити при израелски удари срещу столицата Сана, която е под контрола на бунтовниците от 2014 г. насам.

Подкрепяната от Иран групировка, която контролира големи части от Йемен, вече задържа десетки служители на ООН и няколко хуманитарни организации от юни 2024 г. насам.

Хусите сега оправдаха арестите си с твърдението, че са разкрили "американско-израелска шпионска мрежа", действаща под прикритието на хуманитарни организации – обвинения, които бяха отхвърлени от ООН.

В края на януари осем служители на ООН бяха задържани – един от които почина в ареста.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш в неделя осъди "Спорните задържания" на негови служители в Йемен и призова за "незабавното и безусловното им освобождаване".

/ГГ/

Към 15:47 на 04.09.2025 Новините от днес

