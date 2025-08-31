Подробно търсене

Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите

Атанаси Петров
Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите
Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите
Привърженици на хусите по време на протест срещу Израел в Сана, 29 август 2025 г. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman
Сана,  
31.08.2025 15:59
 (БТА)
Етикети

Милицията на подкрепяните от Иран йеменски хуси нахлу днес в офисите на две агенции на ООН в столицата Сана и арестува част от служителите, съобщи ДПА.

Въоръжени мъже, свързани с хусите, са влезли в офисите на Световната продоволствена програма и на УНИЦЕФ в контролирания от бунтовниците град.

Те са арестували общо около 10 служители на двете агенции и са ги отвели на неизвестно място.

Мотивът за отвличанията все още не е ясен. Засега няма коментар от страна на хусите или на ООН.

Преди ден бе съобщено, че премиерът и няколко министри от правителството на хусите, което не е признато от международната общност, са били убити при израелски въздушен удар в Сана.

Хусите и преди са отвличали служители на ООН, обвинявайки ги в шпионаж за САЩ. Според информация на ООН, към март 23 хуманитарни работници все още са в ареста. Някои от тях са задържани повече от три години.

От 2014 г. в Йемен се води опустошителна битка за власт между правителствените сили, подкрепяни от коалиция, водена от Саудитска Арабия, и бунтовниците хуси, подкрепяни от Иран. ООН определя конфликта като хуманитарна катастрофа, която е нанесла тежки щети на инфраструктурата в тази бедна страна.

/АГ/

Свързани новини

30.08.2025 22:25

Йеменските бунтовници хуси обещаха да си отмъстят на Израел за убийството на ръководителя на своето правителство

 Йеменските бунтовници хуси заплашиха с отмъщение след смъртта на няколко от своите висши политически лидери, сред които и ръководителят на тяхното правителство Ахмед ал Рахауи, убити при израелски въздушни удари, предаде Франс прес. "Обещаваме пред
30.08.2025 19:30

Ръководителят на правителството на хусите в Йемен е загинал при израелски въздушен удар

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че при израелски въздушен удар в четвъртък е загинал премиерът на контролираното от групировката им правителство в йеменската столица Сана - Ахмед ал Рахауи, както и няколко министри, предадоха световните агенции.
29.08.2025 20:59

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изрази загрижеността си относно трафика на иранско оръжие за хусите

Председателят на Президентския съвет на Йемен, д-р Рашад ал Алими, се срещна с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в Йемен Джонатан Печиа, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
28.08.2025 19:27

Израел атакува йеменската столица Сана, мишена на ракетните удари бяха висши политически фигури на хусите

Израел атакува контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен Сана, съобщи управляваната от хусите телевизия „Ал Масира“, цитирана от Ройтерс. Това е второто подобно нападение за по-малко от седмица.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:32 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация