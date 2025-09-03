Израел заяви, че е прехванал ракета, изстреляна от територията на Йемен

Израелската армия днес заяви, че е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен, където бунтовниците хуси се зарекоха да отмъстят за убийството на министър-председателя си, който загина при израелски удар срещу столицата Сана миналата седмица, предаде Франс прес.

"След сирените, които прозвучаха преди малко в страната, беше прехваната ракета, изстреляна от (територията на) Йемен", съобщи в изявление израелската армия.

Според изявлението това е първата изстреляна ракета, заради която са активирани сирените след убийството на Ахмед Галеб ар Рахауи и девет от министрите му при израелско нападение в четвъртък в йеменската столица Сана.

Военният говорител на хусите Яхия Сария днес заяви, че бунтовниците са изстреляли две ракети по цели в Тел Авив като част от техния "отговор на израелската агресия срещу нашата страна".

"Нашите операции ще продължат и ще се засилят в следващите дни", добави той.

В телевизионна реч в неделя лидерът на бунтовниците Абделмалек ал Хуси заяви, че обстрелът на Израел "с дронове и ракети" ще продължи и ще се засили.

Ахмед Галеб ар Рахауи е най-високопоставената политическа фигура, за която е известно, че е убита при израелските атаки срещу хусите от началото на войната в ивицата Газа, в хода на която хусите казаха, че подкрепят палестинската кауза.