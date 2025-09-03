Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Израел заяви, че е прехванал ракета, изстреляна от територията на Йемен

Валерия Динкова
Израел заяви, че е прехванал ракета, изстреляна от територията на Йемен
Израел заяви, че е прехванал ракета, изстреляна от територията на Йемен
Гвардейци носят ковчега на убития при израелски удар премиер на правителството на хусите в Йемен Ахмед ар Рахауи, 1 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Osamah Abdulrahman
Йерусалим,  
03.09.2025 14:55
 (БТА)

Израелската армия днес заяви, че е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен, където бунтовниците хуси се зарекоха да отмъстят за убийството на министър-председателя си, който загина при израелски удар срещу столицата Сана миналата седмица, предаде Франс прес.

"След сирените, които прозвучаха преди малко в страната, беше прехваната ракета, изстреляна от (територията на) Йемен", съобщи в изявление израелската армия.

Според изявлението това е първата изстреляна ракета, заради която са активирани сирените след убийството на Ахмед Галеб ар Рахауи и девет от министрите му при израелско нападение в четвъртък в йеменската столица Сана.

Военният говорител на хусите Яхия Сария днес заяви, че бунтовниците са изстреляли две ракети по цели в Тел Авив като част от техния "отговор на израелската агресия срещу нашата страна".  

"Нашите операции ще продължат и ще се засилят в следващите дни", добави  той.

В телевизионна реч в неделя лидерът на бунтовниците Абделмалек ал Хуси заяви, че обстрелът на Израел "с дронове и ракети" ще продължи и ще се засили.

Ахмед Галеб ар Рахауи е най-високопоставената политическа фигура, за която е известно, че е убита при израелските атаки срещу хусите от началото на войната в ивицата Газа, в хода на която хусите казаха, че подкрепят палестинската кауза.

/ГГ/

Свързани новини

01.09.2025 17:53

Хиляди хора се събраха в йеменската столица Сана за погребението на премиера на хусите и служители на правителството, убити при израелски удар

Хиляди йеменци се събраха днес в столицата Сана за погребението на ръководителя на правителството на йеменските бунтовници хуси Ахмед ар Рахауи и 11 други официални представители, убити в четвъртък при израелски въздушен удар, предаде
31.08.2025 23:13

ООН съобщи, че 11 нейни служители са били задържани днес от хусите в Йемен

ООН обяви в днес, че най-малко единадесет от нейните служители в Йемен са задържани от бунтовниците хуси, които извършиха редица арести след смъртта на премиера им в четвъртък при израелски въздушни удари, предаде АФП. Съобщението за смъртта на
31.08.2025 18:14

Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще засили атаките срещу Израел

Лидерът на хусите в Йемен заплаши да засили атаките срещу Израел, предаде Франс прес. Заплахата бе в отговор на съобщението отпреди дни за смъртта на премиера на правителството на хусите, който беше убит при израелски удари в Сана. Нападенията срещу
31.08.2025 15:59

Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите

Милицията на подкрепяните от Иран йеменски хуси нахлу днес в офисите на две агенции на ООН в столицата Сана и арестува част от служителите, съобщи ДПА. Въоръжени мъже, свързани с хусите, са влезли в офисите на Световната продоволствена програма и на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:08 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация