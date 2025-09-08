Израелската армия обяви, че е прехванала дрон, насочен към територията на Израел от Йемен

Подробно търсене

Иво Тасев
Разпространен от бунтовниците хуси кадър на изстрелване на ракета към територията на Израел, 15 септември 2024 г. Снимка: Движението на йеменските бунтовници хуси "Ансар Аллах" чрез АП
Йерусалим,  
08.09.2025 19:24
 (БТА)
Израелската армия обяви днес, че е прехванала дрон, насочен от Йемен към територията на Израел, след като са се задействали сирени за въздушна тревога в близост до пристанищния град на Червено море Ейлат, предаде Ройтерс.

Това се случва ден след като насочен от йеменските бунтовници хуси дрон се разби край летище Рамон, намиращо се северно от Ейлат. 

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че сирени са се задействали в района на пустинята Негев, също в Южен Израел, където също е навлязъл дрон. Не е уточнено какво се е случило с този безпилотен летателен апарат.

Летище Рамон поднови дейността си, след като бе затворено за кратко вчера. Хусите обявиха официално в изявление днес, че са взели на прицел с дронове летище Рамон, наред с други места.

 

