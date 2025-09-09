Подробно търсене

Семействата на израелските заложници в Газа се опасяват за сигурността им след израелския удар срещу "Хамас“ в Доха

Владимир Арангелов
Роднини и поддръжници на израелските заложници в ивицата Газа протестират в Йерусалим с искания за тяхното освобождаване и незабавно прекратяване на войната, 6 септември 2025 година. Снимка: AП/Mahmoud Illean
Тел Авив,  
09.09.2025 20:51
 (БТА)
Роднините на израелците, държани като заложници от "Хамас“ в ивицата Газа, изразиха сериозно притеснение след израелския удар срещу ръководството на радикалната палестинска групировка в столицата на Катар днес, предаде ДПА.

В изявление на Форума на семействата на заложниците и изчезналите лица се казва, че те се опасяват, че пленниците може да платят цената за действията на Израел.

"От оцелелите, които са се върнали, знаем, че отмъщението спрямо заложниците е брутално“, се казва в изявлението на форума.

В Газа все още има 20 живи заложници според данни на Израел. 

"Живите заложници може да бъдат убити във всеки един момент, а телата на мъртвите може да изчезнат завинаги“, предупреди форумът и добави: „Дошло е времето да се сложи край на войната“.

Роднините поискаха "израелското правителство да ни представи строен план за всеобхватно споразумение за връщането на всички 48 заложници“.

09.09.2025 21:35

"Хамас" обяви петима свои членове за загинали при израелската атака в Доха

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" днес заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за ивицата Газа Халил ал Хая, предаде Ройтерс.
09.09.2025 20:15

Израелският премиер заяви след атаката в Доха, че "терористичните лидери" вече никъде не могат да се чувстват в безопасност

Часове след като Израел нанесе удари в катарската столица Доха, насочени срещу ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че дните, в които "терористичните" лидери са се чувствали в безопасност някъде по света, вече са свършили, предаде Ройтерс.
09.09.2025 20:13

Израел обмисля затваряне на френското консулство в Йерусалим, а Париж заплашва с ответни действия, съобщи "Фигаро"

Израел обмисля затварянето на генералното консулство на Франция в Йерусалим, което предизвика предупреждения за ответни мерки от Париж, съобщи днес френският в. "Фигаро".
09.09.2025 19:56

Атакуваните от Израел ръководители на "Хамас" в Доха са оцелели, заяви представител на палестинската групировка

Взетите на прицел представители на висшето ръководство на "Хамас" са оцелели при израелската атака в Доха, заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира" представителят на политическото бюро на палестинската радикална организация Сухаил ал Хинди, цитиран от Ройтерс.При нападението е бил убит синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за ивицата Газа Халил ал Хая, уточни Хинди.
09.09.2025 18:25

Турция определи атаката на Израел в Катар като желание за продължаване на войната в Газа

Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас".  „Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е
09.09.2025 13:30

Хуманитарната катастрофа в Газа поставя на изпитание решимостта на Европа, каза Кая Калас

Хуманитарната катастрофа в Газа, за разлика от Украйна, поставя на изпитание решимостта на Европа, защото не сме единни, заяви днес в Страсбург ръководителката на европейската дипломация Кая Калас. "Европа не стои със скръстени ръце. Европа е
09.09.2025 09:53

Израелските въоръжени сили призоваха за пълна евакуация на град Газа преди разширяване на военната операция

Израелската армия призова тази сутрин за пълна евакуация на град Газа преди планирано разширяване на военната операция, предаде Асошиейтед прес.Това е първият призив за пълна евакуация на града от подновяването на боевете.
09.09.2025 09:26

Иранският външен министър ще се срещне с генералния директор на МААЕ в Египет

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи ще се срещне с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с която Иран прекъсна всякакви отношения през юли тази година, предаде Франс прес, като се позова на иранската новинарска агенция ИРНА.Техеран преустанови сътрудничеството си с МААЕ след началото на 12-дневната война с Израел, която започна на 13 юни.
09.09.2025 04:11

Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града, съобщава сирийски медии

Израел е нанесъл удари в околностите на град Хомс, в Централна Сирия, в района на крайбрежния град Латакия и в района на историческия град Палмира, съобщиха сирийските държавни медии, цитирани от Ройтерс. Сирийското външно министерство осъди
08.09.2025 19:51

Израелският премиер Нетаняху предупреди, че жителите на град Газа трябва да се евакуират незабавно

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху предупреди жителите на град Газа, че трябва да се евакуират незабавно, часове след като Израел обяви, че ще нанесе масирани въздушни удари в ивицата Газа, предаде Ройтерс.
08.09.2025 19:24

Израелската армия обяви, че е прехванала дрон, насочен към територията на Израел от Йемен

Израелската армия обяви днес, че е прехванала дрон, насочен от Йемен към територията на Израел, след като са се задействали сирени за въздушна тревога в близост до пристанищния град Ейлат, предаде Ройтерс.
08.09.2025 18:59

ООН и Европейската комисия осъдиха атаката в Източен Йерусалим, при която двама палестинци застреляха шестима души

ООН и Европейската комисия днес осъдиха атаката в Източен Йерусалим тази сутрин, при която бяха убити шестима души, предадоха Франс прес и Ройтерс.
08.09.2025 18:42

Испания извика за консултации посланика си в Тел Авив след обвинения от Израел в антисемитизъм

Испания ще извика посланика си в Тел Авив за консултации, часове след като израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанското правителство в антисемитизъм, предадоха Франс прес и Ройтерс.
08.09.2025 18:18

Най-малко петима души бяха убити при израелски удари срещу Североизточен Ливан, съобщиха ливанските власти

Най-малко петима души бяха убити днес, а още петима - ранени, при израелски удари в Североизточен Ливан, обяви ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.
08.09.2025 15:33

Испания ще забрани достъпа до своя територия на корабите и самолетите, превозващи въоръжение на Израел

Испания ще увеличи натиска върху Израел, като забрани на корабите и самолетите, превозващи въоръжение към него, да акостират в испанските пристанища или да влизат в испанското въздушно пространство, заяви премиерът Педро Санчес, цитиран от
07.09.2025 23:18

Тръмп отправи последно предупреждение към „Хамас“ за освобождаване на израелските заложници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи „последно предупреждение“ към палестинската групировка „Хамас“ в търсенето на споразумение за освобождаването на израелските заложници, съобщи ДПА.
07.09.2025 22:22

Израелският Върховен съд постанови, че палестинските затворници трябва да получават повече храна

Върховният съд на Израел постанови, че палестинските затворници трябва да получават достатъчно храна и разпореди прекратяване на политиката за намаляване на дажбите, прилагана от министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, предаде ДПА, като се позова на местни медии.
07.09.2025 18:26

Израелски военен говорител издаде предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа; летище „Рамон“ в Южен Израел възобнови работа

Израелски военен говорител днес издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа и палатките около нея и отново призова „Хамас“ да се сложи оръжие, предаде Ройтерс.
07.09.2025 17:32

Израел и Дания ще проучат възможностите за евакуация на пациенти от Газа, обяви израелският външен министър

Израел и Дания планират да създадат съвместен екип, който да проучи нови начини за евакуация на пациенти от ивицата Газа, заяви днес израелският министър на външните работи Гидеон Саар на пресконференция с датския си колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим, предаде ДПА.
07.09.2025 15:59

Израел ще се изправи пред сериозни последствия, ако отмени сделката за 35 млрд. долара за износ на газ към Египет, заяви египетски представител

Израел ще се изправи пред сериозни последствия, ако отмени сделката за износ на израелски газ за Египет на стойност 35 милиарда долара, заяви директорът на египетската Държавна информационна служба Диа Рашуан, цитиран от в. “Ал Ахрам”.

