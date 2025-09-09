Семействата на израелските заложници в Газа се опасяват за сигурността им след израелския удар срещу "Хамас“ в Доха

site.btaСемействата на израелските заложници в Газа се опасяват за сигурността им след израелския удар срещу "Хамас“ в Доха
Роднините на израелците, държани като заложници от "Хамас“ в ивицата Газа, изразиха сериозно притеснение след израелския удар срещу ръководството на радикалната палестинска групировка в столицата на Катар днес, предаде ДПА.
В изявление на Форума на семействата на заложниците и изчезналите лица се казва, че те се опасяват, че пленниците може да платят цената за действията на Израел.
"От оцелелите, които са се върнали, знаем, че отмъщението спрямо заложниците е брутално“, се казва в изявлението на форума.
В Газа все още има 20 живи заложници според данни на Израел.
"Живите заложници може да бъдат убити във всеки един момент, а телата на мъртвите може да изчезнат завинаги“, предупреди форумът и добави: „Дошло е времето да се сложи край на войната“.
Роднините поискаха "израелското правителство да ни представи строен план за всеобхватно споразумение за връщането на всички 48 заложници“.
