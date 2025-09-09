Подробно търсене

Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите

Иво Тасев
Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите
Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите
Американският президент Доналд Тръмп с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани по време на посещението си в Доха на 15 май 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон/Доха,  
09.09.2025 21:50
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.

След ударите Тръмп е разговарял и с израелския премиер Нетаняху, и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, отбеляза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Американският президент е уверил катарския лидер, че "подобно нещо няма да се случи отново на катарска земя".

В същото време Катар заяви, че информациите, че страната е била информирана предварително за атаката, са неверни, информира Ройтерс.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари каза, че телефонното обаждане от представител на САЩ е дошло, след като вече са отекнали експлозии.

/ИТ/

Свързани новини

09.09.2025 20:51

Семействата на израелските заложници в Газа се опасяват за сигурността им след израелския удар срещу "Хамас“ в Доха

Роднините на израелците, държани като заложници от "Хамас“ в ивицата Газа, изразиха сериозно притеснение след израелския удар срещу ръководството на радикалната палестинска групировка в столицата на Катар днес, предаде ДПА.
09.09.2025 20:37

Британският премиер Стармър осъди израелските удари в Катар

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър осъди днес израелските удари в Катар, насочени срещу пребиваващи там висши ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс. Премиерът отбеляза, че с тези действия израелската армия рискува да повиши напрежението в региона.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:20 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация