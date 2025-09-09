Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.

След ударите Тръмп е разговарял и с израелския премиер Нетаняху, и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, отбеляза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Американският президент е уверил катарския лидер, че "подобно нещо няма да се случи отново на катарска земя".

В същото време Катар заяви, че информациите, че страната е била информирана предварително за атаката, са неверни, информира Ройтерс.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари каза, че телефонното обаждане от представител на САЩ е дошло, след като вече са отекнали експлозии.