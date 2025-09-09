Подробно търсене

Светослав Танчев
Катар каза пред ООН, че няма да толерира "безразсъдното поведение на Израел"
Заседание на Съвета за сигурност на ООН в седалището на световната организация в Ню Йорк. Снимка: AP/Yuki Iwamura
Доха/Ню Йорк,  
09.09.2025 23:57
 (БТА)
Катар каза днес пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност", след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Доха, предаде Ройтерс.

"Катар остро осъжда това подло престъпно нападение, което представлява явно нарушение на всички международни закони и норми", заяви постоянната представителка на Катар в ООН Аля Ахмед Саиф Ал Тани в писмо до Съвета за сигурност на световната организация.

"Разследванията се провеждат на най-високо равнище и по-подробна информация ще бъде оповестена веднага щом стане налична", добави тя, като нарече израелската атака "сериозно ескалиране".

/СХТ/

10.09.2025 00:23

Германският канцлер осъди израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в телефонен разговор с емира на Катар

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди снощи израелския въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, предаде ДПА.
09.09.2025 23:45

Тръмп каза, че решението за удара в Катар е било взето единствено от Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на републиканския лидер в социалните мрежи.
09.09.2025 21:50

Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.

