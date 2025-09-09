Катар каза пред ООН, че няма да толерира "безразсъдното поведение на Израел"

Катар каза днес пред Съвета за сигурност на ООН, че "няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото нарушаване на регионалната сигурност", след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Доха, предаде Ройтерс.

"Катар остро осъжда това подло престъпно нападение, което представлява явно нарушение на всички международни закони и норми", заяви постоянната представителка на Катар в ООН Аля Ахмед Саиф Ал Тани в писмо до Съвета за сигурност на световната организация.

"Разследванията се провеждат на най-високо равнище и по-подробна информация ще бъде оповестена веднага щом стане налична", добави тя, като нарече израелската атака "сериозно ескалиране".