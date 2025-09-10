Подробно търсене
Американски и британски издания коментират снощните израелски удари срещу високопоставени представители на "Хамас" в катарската столица Доха

Владимир Арангелов
Дим се издига над катарската столица Доха след израелския въздушен удар, 9 септември 2025 година. Снимка: UGC via AP
10.09.2025 09:43
Израелският въздушен удар срещу високопоставени представители на „Хамас“ в катарската столица Доха е основна тема в западния печат.

След израелските въздушни удари срещу преговарящите от „Хамас“, които обсъждали американско предложение за прекратяване на огъня в Газа, Белият дом сега изглежда оставен встрани от опитите за прекратяване на конфликта, за който президентът Доналд Тръмп твърдеше, че само той може да разреши, пише в. „Гардиън“.

След като бяха разкрити подробности за дипломатическите маневри преди снощния удар, сега изглежда че Белият дом не е имал особено влияние върху решението на Израел да отвори нов фронт във войната си срещу „Хамас“ – този път срещу съюзник на САЩ, който е домакин на преговорите и е бил получил уверения от САЩ дни преди атаката, че нищо подобно няма да се случи, посочва изданието. 

Тръмп настояваше, че двете страни са близо до сключване на сделка, а вместо това администрацията на американския президент изглежда отново е била изненадана, както и при ударите на Израел през юни срещу ирански военни и ядрени цели, които осуетиха усилията на САЩ да договорят ново ядрено споразумение с Техеран, коментира „Гардиън“.

Редица наблюдатели се питат дали все пак САЩ не са участвали в атаката, или са знаели за нея и не са предприели стъпки да я спрат, тъй като в Катар се намира Централното командване на САЩ - огромна военна база, отговорна за защитата на интересите на САЩ в Близкия изток, Централна и Южна Азия, пише британският в. „Телеграф“.

Американската военновъздушна база „Ал Удейд“ в Катар, която служи като оперативен щаб на Централното командване, разполага не само с нападателни оръжия, но и с едни от най-съвременните системи за противовъздушна отбрана, отбелязва изданието.

Израелският опит за елиминиране на група лидери на „Хамас“ в разгара на преговорите е голям стратегически риск за Нетаняху и може да провали шансовете за сделка за освобождаване на израелските заложници, пише в. „Ню Йорк таймс“. 

Използването на военна сила срещу Катар, където се намира най-голямата американска военна база в Близкия изток, е рисковано и от дипломатическа гледна точка, тъй като редица страни по света – включително някои от западните съюзници на Израел – осъдиха този ход, коментира вестникът.

За Нетаняху и Тръмп въпросът сега е: „Какво следва?“, пише в. „Вашингтон пост“. 

И двамата настояват „Хамас“ да се предаде, но как ще преговарят за това, след като преговорите в Катар сега са осуетени, а паралелният канал за преговори в Египет вероятно също е блокиран, пита се изданието. 

Подкопавайки дипломатическите възможности за прекратяване на конфликта, Израел е ограничил възможните си ходове, коментира вестникът. Единственият му избор сега може би е повторна военна окупация на по-голямата част от ивицата Газа – нещо, което израелските власти казват, че искат да избегнат на всяка цена, посочва американското столично издание.

Нетаняху продължава да се стреми да наложи своята визия за пълна победа в Газа, пише „Вашингтон пост“. С действията си снощи обаче той рискува да унищожи един от малкото пътища към преговори за разрешаване на този опустошителен и изтощителен конфликт, заключава вестникът.

