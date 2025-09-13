Лидерите на "Хамас" в Катар са основно препятствие за освобождаването на всички заложници, заяви Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че с премахването на лидерите на "Хамас", които живеят в Катар, ще бъде отстранено и основното препятствие за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в ивицата Газа, предаде израелският в. "Джерузалем пост".

По-рано тази седмица израелската армия атакува представители на "Хамас" в катарската столица Доха.

“Терористичните лидери на "Хамас", които живеят в Катар, не се интересуват от хората в Газа“, написа израелският премиер в социалната мрежа "Екс". "Те блокираха всички опити за прекратяване на огъня, за да удължат войната до безкрай. Премахването им би отстранило и основната пречка за освобождаването на всички наши заложници и за прекратяването на войната“, добави Нетаняху.

Междувременно американският държавен секретар днес каза, че несъгласието между Израел и САЩ относно ударите в Катар "няма да промени" подкрепата на Вашингтон за Израел, предаде Франс прес.

По-късно роднини на заложниците, държани в Газа, обвиниха израелския Нетаняху, че всъщност той е "пречка" за освобождаването на пленените израелци и за постигането на мир в Газа.

"Операцията в Катар доказа без съмнение, че съществува пречка за връщането на заложниците и края на войната - премиерът Нетаняху", пише в прессъобщение на Форума на семействата на израелските заложници. "Всеки път, когато се стигне до сключване на споразумение, Нетаняху го саботира", добавят роднините на заложниците.