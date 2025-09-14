Подробно търсене

Външните министри от Арабската лига и мюсюлманска организация заседаваха в Катар преди утрешната среща на върха за израелския удар в Доха

Иво Тасев
Дим от експлозия се издига над катарската столица Доха след израелски удар на 9 септември 2025 г. Снимка: UGC via AP
Доха,  
14.09.2025 17:35
 (БТА)
Топдипломатите от арабски и други мюсюлмански страни заседаваха днес в Катар преди утрешната среща на върха, свикана извънредно по повод израелския удар в катарската столица Доха по-рано тази седмица, предаде ДПА.  Атаката бе насочена срещу лидери на радикалната палестинска групировка "Хамас", участващи в преговори в Персийския залив за прекратяване на започналата на 7 октомври 2023 г. в ивицата Газа война с Израел.

Външните министри на страните от Арабската лига и на 57-те държави членки на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) започнаха своите разговори със среща при закрити врата в Доха, информира катарската телевизия "Ал Джазира". Висшите дипломати подготвиха почвата за срещата, насрочена за утре, отбеляза ДПА.

Утре ще се обсъжда проектопредложението за обща декларация относно израелските атаки, изготвено от външните министри, посочва агенцията, позовавайки се на катарски официален представител.

"Свикването на срещата в този момент е отражение на широката арабска и ислямска солидарност с държавата Катар в противопоставянето на агресията на израелските страхливци", заяви говорителят на катарското външно министерство Маджид ал Ансари, цитиран от ДПА.

Държавните лидери ще обсъдят утре няколко варианта за възможни решения, включително категоричното осъждане на нападението, съгласуван дипломатически натиск върху Израел на големи международни форуми и икономически стъпки, които могат да достигнат степента на бойкот, съобщава катарската медия "Ал Араби Ал Джадед".

