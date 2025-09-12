Премиерът на Катар увери ООН, че страната му ще продължи своята "дипломатическа роля" за мир в Близкия изток

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани снощи увери Съвета за сигурност на ООН, че страната му, която е посредник за постигане на примирие в ивицата Газа, ще продължи своята "дипломатическа роля", след израелските удари срещу членове на "Хамас" в Доха, предаде Франс прес.

"Ще продължим нашата хуманитарна и дипломатическа роля без колебание, за да спрем кръвопролитието", заяви той.

По-рано днес катарският премиер заяви, че с удара срещу Доха, при който бяха убити шестима души, израелският премиер Бенямин Нетаняху е "убил всяка надежда" за освобождаването на заложниците, а в сряда спомена, че страната му ще преразгледа усилията си за посредничество за прекратяването на конфликта.