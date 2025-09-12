Подробно търсене

Премиерът на Катар увери ООН, че страната му ще продължи своята "дипломатическа роля" за мир в Близкия изток

Валерия Динкова
Премиерът на Катар увери ООН, че страната му ще продължи своята "дипломатическа роля" за мир в Близкия изток
Премиерът на Катар увери ООН, че страната му ще продължи своята "дипломатическа роля" за мир в Близкия изток
Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Снимка: Ibraheem Al Omari/AP File
Ню Йорк,  
12.09.2025 00:45
 (БТА)
Етикети

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани снощи увери Съвета за сигурност на ООН, че страната му, която е посредник за постигане на примирие в ивицата Газа, ще продължи своята "дипломатическа роля", след израелските удари срещу членове на "Хамас" в Доха, предаде Франс прес.

"Ще продължим нашата хуманитарна и дипломатическа роля без колебание, за да спрем кръвопролитието", заяви той.

По-рано днес катарският премиер заяви, че с удара срещу Доха, при който бяха убити шестима души, израелският премиер Бенямин Нетаняху е "убил всяка надежда" за освобождаването на заложниците, а в сряда спомена, че страната му ще преразгледа усилията си за посредничество за прекратяването на конфликта.

/ВД/

Свързани новини

11.09.2025 22:25

Съветът за сигурност на ООН осъди ударите в Катар, без да спомене поименно Израел

Съветът за сигурност на ООН осъди последните удари срещу Катар и призова за деескалация, без обаче да посочи изрично Израел като извършител на ударите, предаде Франс прес. В декларацията, която изисква съгласието на 15-те страни членки на съвета,
11.09.2025 18:42

"Хамас" заяви, че атаката срещу лидерите му в Доха няма да промени условията за примирие в Газа

Атаката на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка, цитиран от Ройтерс.
11.09.2025 13:13

Ройтерс: Катар ще бъде домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха, на която ще бъде обсъдена израелската атака в Доха

Катарската столица Доха ще бъде домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха в неделя и понеделник, на която ще бъде обсъдена израелската атака в Катар срещу лидери на „Хамас“, предаде Ройтерс, като се позова на покана, получена от катарската
11.09.2025 07:27

Тръмп е казал на Нетаняху, че не е било добре да удря "Хамас“ в Катар, пише "Уолстрийт джърнъл“

Американският президент Доналд Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че решението му да удари "Хамас“ в Катар не е било добро, пише американският в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:02 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация