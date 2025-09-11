Подробно търсене

Тръмп е казал на Нетаняху, че не е било добре да удря "Хамас“ в Катар, пише "Уолстрийт джърнъл“

София Георгиева
На снимката се виждат щетите от израелския въздушен удар в Доха. Източник: AП/Jon Gambrell
Вашингтон,  
11.09.2025 07:27
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че решението му да удари "Хамас“ в Катар не е било добро, пише американският в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс.

Според информацията на вестника Тръмп е направил този коментар по време на разгорещен разговор с Нетаняху във вторник след атаката, уточнява световната агенция.

Нетаняху отговорил, че е имал кратък отрязък от време за предприемане на удара и е използвал тази възможност, се казва в публикацията.

Втори телефонен разговор се е състоял между двамата по-късно и той е бил сърдечен, като Тръмп е попитал Нетаняху дали атаката е била успешна, пише "Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс.

Израелската армия уби шестима души при изненадващи удари в жилищен район на катарската столица Доха във вторник (9 септември), което разгневи Катар.

Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая - най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групировката.

Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери. 

Катар, заедно с Египет и САЩ, действа като посредник между Израел и "Хамас" в конфликта в Газа от почти две години. Преговорите за прекратяване на огъня са в застой от месеци.

