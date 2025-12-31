Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщават местните Телеграм канали

Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщиха местните Телеграм канали.

По тяхна информация ударите са насочени към енергийната инфраструктура на украинския черноморски град. В някои райони на Одеса след серия взривове няма ток.

Сирените бяха задействани в 23:30 часа.

Регионалните власти предупреждават всички да се укриват в бомбоубежища поради опасност от повторни пускове.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.