Подробно търсене

Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщават местните Телеграм канали

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщават местните Телеграм канали
Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщават местните Телеграм канали
БТА, Одеса (27 октомври 2024) Ежедневие в Одеса, след като повече от две години се води войната на Русия срещу Украйна. На снимката: изглед от града, указателна табела за укритие (бомбоубежище).Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
Одеса,  
31.12.2025 00:11
 (БТА)
Етикети

Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщиха местните Телеграм канали.

По тяхна информация ударите са насочени към енергийната инфраструктура на украинския черноморски град. В някои райони на Одеса след серия взривове няма ток.

Сирените бяха задействани в 23:30 часа.

Регионалните власти предупреждават всички да се укриват в бомбоубежища поради опасност от повторни пускове.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:17 на 31.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация