Украинският град Одеса бе подложен на руски атаки с дронове на няколко вълни в новогодишната нощ

Украинският град Одеса бе подложен в новогодишната нощ на руски атаки с дронове на няколко вълни от акваторията на Черно море, съобщи началникът Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в приложението "Телеграм".

По негова информация са отчетени падания в града на отломки от поразени безпилотни летателни апарати, в резултат на което са избухнали пожари в обекти на градската инфраструктура.

Щети са нанесени на жилищни блокове.

Всички пожари са били потушени навреме от аварийните екипи, се уточнява в публикацията на Лисак.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.