Подробно търсене

Руснаците удариха пристанищната инфраструктура в Одеска област в първия ден на новата година, съобщи украинският вицепремиер

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Руснаците удариха пристанищната инфраструктура в Одеска област в първия ден на новата година, съобщи украинският вицепремиер
Руснаците удариха пристанищната инфраструктура в Одеска област в първия ден на новата година, съобщи украинският вицепремиер
Служители на украинските служби за спешна помощ гасят пожар след руски удар в Одеса. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP.
Киев,  
01.01.2026 13:44
 (БТА)
Етикети

В началото на новата година руските сили нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Одеска област,  съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм. 

"Щети са нанесени на обекти в пристанищата по време на нощното нападение с дронове. За щастие пострадали няма", казва Кулеба.

В Измаиловското пристанище са били повредени кейове и техника.

Щети са нанесени на пристанищно оборудване, транспорт, както и обекти на инфраструктурата в Одеското пристанище,  информира вицепремиерът.

На терен работят специализирани служби,  спасители, трае ликвидирането на последиците от атаката.

"Въпреки вражеските атаки,  пристанищата работят и Украйна продължава да изпълнява задълженията си по експортиране на хранителни продукти, както и да осигурява дейността на логистичната инфраструктура ", посочва Олексий Кулеба.

/АГ/

Свързани новини

01.01.2026 07:20

Украинският град Одеса бе подложен на руски атаки с дронове на няколко вълни в новогодишната нощ

Украинският град Одеса бе подложен в новогодишната нощ на руски атаки с дронове на няколко вълни от акваторията на Черно море, съобщи началникът Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в приложението "Телеграм".
31.12.2025 12:59

Сто и седемдесет хиляди домакинства в Одеска област са без ток заради масираната руска атака с дронове през нощта, съобщи Киев

Сто и седемдесет хиляди домакинства в Одеска област са без ток вследствие на започналата снощи руска атака с дронове, продължаваща и до момента, съобщи на брифинг заместник-министърът на Министерството на енергетиката Олександър Вязовченко.
31.12.2025 10:49

Два енергийни обекта на "ДТЕК Одески електромрежи" бяха атакувани в навечерието на новогодишните празници, съобщиха от енергокомпанията

Два енергийни обекта на одеските електромрежи ДТЕК бяха атакувани при снощните масирани руски удари по украинския черноморски град в навечерието на новогодишните празници, съобщиха на сайта си от енергокомпанията. Щетите са значителни и ремонтните
31.12.2025 00:11

Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщават местните Телеграм канали

Над 10 дрона атакуват Одеса, в града се чуват силни взривове, съобщиха местните Телеграм канали.По тяхна информация ударите са насочени към енергийната инфраструктура на украинския черноморски град. В някои райони на Одеса след серия взривове няма ток.Сирените бяха задействани в 23:30 часа.
31.12.2025 00:11

Шест души, от които 3 деца, са ранени при масирана нощна атака срещу Одеса, съобщи председателят на градската военна администрация

Шест души, сред тях 3 деца, бяха ранени при масирана нощна атака срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм. "Сред шестимата ранени са бебе на 7 месеца, осемгодишно момиче и момче

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:13 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация