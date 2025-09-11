Подробно търсене

"Няма да има палестинска държава", обеща Нетаняху пред заселници

Нетаняху говори на заседание на кабинета в тунели в историческата част на Йерусалим. Снимка: АП/Maya Alleruzzo.
Йерусалим,  
11.09.2025 20:35
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че палестинска държава няма да съществува, предаде Франс прес, като цитира негово изказване, направено на церемония по подписването на голям проект в израелска колония на Западния бряг.

"Ще спазим обещанието си: няма да има палестинска държава, това място ни принадлежи", заяви Нетаняху на събитие, организирано в израелската колония Маале Адумим, намираща се точно на изток от Йерусалим.

"Ще съхраним нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност. Ще удвоим населението на града", добави той по време на церемонията, която бе предавана на живо по телевизията.

Миналия месец Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища на Западния бряг, който беше осъден от ООН и международни лидери, тъй като проектът, известен под името E1, ще раздели тази палестинска територия на две части, компрометирайки териториалната цялост на евентуална палестинска държава.

11.09.2025 18:42

"Хамас" заяви, че атаката срещу лидерите му в Доха няма да промени условията за примирие в Газа

Атаката на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка, цитиран от Ройтерс.
11.09.2025 07:27

Тръмп е казал на Нетаняху, че не е било добре да удря "Хамас“ в Катар, пише "Уолстрийт джърнъл“

Американският президент Доналд Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че решението му да удари "Хамас“ в Катар не е било добро, пише американският в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс.
11.09.2025 05:26

Катар осъди призива на Нетаняху за експулсиране на лидерите на „Хамас“; преосмисля посредническата си роля

Катар остро критикува израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като той призова за експулсиране на лидерите на палестинската групировка „Хамас“, предаде ДПА. В изявление, публикувано в Екс, катарското външно министерство осъди „безразсъдните
10.09.2025 21:34

Нетаняху призова Катар да експулсира или да съди "терористите", намиращи се на негова територия

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Катар да експулсира или да съди "терористите", намиращи се на негова територия, ден след израелските удари в Доха срещу лидерите на палестинското ислямистко движение "Хамас", предадоха Франс прес и ДПА.
09.09.2025 21:50

Тръмп разпоредил на специалния си пратеник Уиткоф да предупреди Катар за израелската атака, обяви Белият дом; Доха каза, че обаждането е било след експлозиите

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.

