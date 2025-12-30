Декември 2025 г. е подобно топъл на декември 2024 г., но с по-малко валежи

Средните месечни температури са между 2 и 7 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между плюс 1 и 4 градуса. Декември 2025 г. е подобно топъл на месеците декември от 2019 г. насам. Най-високата измерена температура е 17,5 градуса на 11 декември във Велинград. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e минус 10,1 градуса на 30 декември в Драгоман, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 17,5 градуса на връх Мусала на 29 декември. В София най-високата измерена температура е 13,3 градуса на 11 декември, а най-ниската – минус 5,2 градуса на 30 декември.

Месечните суми на валежите са около климатичната норма в широки граници. Декември 2025 г. е с по-малко валеж от декември 2024 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 82 мм от дъжд в с. Сестримо, обл. Пазарджик, на 6 декември. В София месечната сума валеж е 29 мм, което е 73% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 14 мм от дъжд на 25 декември.

Сняг вали на 25 декември в Северна България, по високите полета на Западна България и в планините, където се образува снежна покривка с височина на места до 10–20 см. Най-висока снежна покривка в населено място е измерена в с. Каленик, обл. Видин, на 26 декември – 28 см, а на планински връх – 84 см на връх Ботев на 27 декември.

През повечето дни от декември времето се определя от антициклонален тип циркулация. Преобладава облачно, на много места в равнините мъгливо време. Предимно слънчево и с по-високи температури е в планинските райони.

На 3 декември страната попада в предната част на формирал се в Централното Средиземноморие циклон, като по топлия му фронт на отделни места превалява дъжд. През периода 4–8 декември средиземноморският циклон преминава през южните райони от Балканския полуостров и се създава валежна обстановка. На много места има валежи, по-значителни и повсеместни на 6 декември.

На 12 декември, в източната част на антициклон, през страната преминава размит студен атмосферен фронт и температурите се понижават.

На 23 декември антициклонът, обхванал Балканите, се разрушава, а над Централното Средиземноморие се формира циклон. През следващите два дни страната попада под комбинирано влияние на средиземноморския циклон на юг и антициклон на север. Времето е облачно, с повсеместни, на места значителни валежи, които с понижението на температурите в Северна България и по високите полета преминават в сняг и там се образува снежна покривка. На 26 декември валежите спират и над много райони облачността се разкъсва, но вечерта над Североизточна България се увеличава и вплътнява и там на отделни места превалява слаб сняг. На 28 декември със силен и бурен северозападен вятър преминава студен атмосферен фронт. Температурите се понижават. На отделни места в Североизточна България и планините превалява слаб сняг.

И през последните дни от декември времето остава динамично и променливо. Нахлува още една порция студен въздух, но без съществени валежи.

Опасни явления

В резултат на интензивни валежи на 5 и 6 декември са регистрирани наводнения в областите Бургас и Пловдив. Най-засегнато е с. Зидарово, общ. Созопол, където на 6 декември за 8 часа е отчетено количество валеж, почти два пъти месечната норма за станцията. Интензивни валежи са предизвикали свличане на скални и земни маси на прохода Троян–Кърнаре, в района на с. Кърнаре, и по пътя Асеновград–Смолян, близо до с. Бачково.

На 28 декември от силен вятър са нанесени материални щети в редица райони на страната. Паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки са повредили електропреносната мрежа и паркирани автомобили в много населени места. Повреди има и по контактната мрежа на Подбалканската железопътна линия между гарите Гурково и Твърдица. В Асеновград от бурните пориви на вятъра е свалена изолацията от фасадата на 8-етажна жилищна сграда.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕКИТЕ

През голямата част от декември водните количества на реките в страната са около праговете за средни води. В периодите 5–7 и 24–27 декември в резултат на валежи, през втория период комбинирани със снеготопене, са регистрирани повишения на речните нива в цялата страна.

В периода 5–7 декември значителни повишения са регистрирани в южночерноморските реки Факийска и Ропотамо, съответно с 308 см при с. Зидарово и с 426 см при с. Веселие. На 6 декември р. Факийска в района на с. Зидарово и р. Изворска при с. Извор излизат от коритата си и заливат частни имоти и земеделски земи. В засегнатите села е обявено частично бедствено положение.

В периода 24–27 декември значителни повишения са регистрирани в Черноморския басейн – с до 213 см на р. Ропотамо при с. Веселие, и в Беломорския – с до 188 см на р. Бяла при с. Долно Луково. В следобедните часове на 25 декември р. Телки дере покачва нивото си, скъсва дига в района на с. Гелеменово и залива земеделски и частни имоти. В селото е обявено частично бедствено положение.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Високите температури до средата на декември удължават вегетацията при есенните култури, която се прекратява с понижаването им през втората половина на месеца. В началото на зимата почвените влагозапаси при есенните култури в еднометровия почвен слой са много добри – 85–90% от пределната полска влагоемност. Преобладаващата фаза в развитието при пшеничните посеви е трети лист. В източните и югозападните райони на страната на отделни места се наблюдава фаза братене.

През последните дни от месеца са регистрирани неблагоприятни за земеделието явления, като наводнения в района на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, и силни до ураганни ветрове в някои райони на Северна България, които нанасят механични повреди по овошките. Размерът на щетите от тези явления се уточнява.

Кратка справка за времето през изтеклия месец се публикува на https://www.meteo.bg/bg/mesetsAnaliz.

На https://www.meteo.bg/bg/minalMesets се публикуват карти на средната месечна температура и нейното отклонение от климатичната норма, както и на месечното количество валеж като абсолютна стойност и като отклонение от климатичната норма за изтеклия месец.

НИМХ публикува и месечен хидрометеорологичен бюлетин на https://bulletins.cfd.meteo.bg.

Текуща информация и прогнози за времето могат да бъдат намерени също на https://weather.bg, за оттока на реките – на https://hydro.bg, и за състоянието на земеделските култури – на https://agro.meteo.bg

