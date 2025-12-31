Подробно търсене

ЕЦБ тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната

Елена Савова
ЕЦБ тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната
ЕЦБ тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната
БТА, ЕЦБ - евро
Франкфурт на Майн,  
31.12.2025 02:57
 (БТА)

Европейската централна банка тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.

Визуализацията ще бъде проектирана на южната фасада на централната сграда във Франкфурт с изглед към река Майн от полунощ на 1 януари до 11 януари.

Анимацията съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички официални езици на страните от еврозоната и визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:17 на 31.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация