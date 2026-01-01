Подробно търсене

ЕЦБ ще осветява сградата си във Франкфурт всяка вечер от 17:30 ч. до 11 януари в чест на присъединяването на България към еврозоната

Елена Савова
Снимка: ЕЦБ
Франкфурт на Майн,  
01.01.2026 05:28
 (БТА)

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще осветява централната си сграда във Франкфурт всяка вечер от 17:30 ч. до 11 януари в чест на присъединяването на България към еврозоната, посочва институцията на сайта си. 

Светлинната инсталация съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички официални езици на страните от еврозоната и включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Прожекцията, с продължителност около четири минути, ще се излъчва циклично. Първото й излъчване бе навръх Нова година след тестването вчера.

Видеото, с което се представя инсталацията, е озвучено с гласа на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, която приветства присъединяването на България към валутния съюз. 

 

/ЕС/

Към 08:25 на 01.01.2026

