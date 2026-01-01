България с нова валута, еврото е в обращение у нас от днес

България официално премина днес към своята нова национална валута - еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги - резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата, посочиха от "Борика" - компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура. Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута.

В 00:00:20 часа беше отчетено и първото успешно теглене в евро - от банкомат в Слънчев бряг. Три минути след полунощ е първата успешна трансакция в евро през инфраструктурата на "Борика", извършена чрез SoftPOS в София. В 00:04:55 е направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.

Проверка на БТА след полунощ показа, че евробанкноти вече могат да бъдат теглени от банкомати на редица банки в София.

От 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите. До края на януари левът е равностойно средство за разплащане, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. От банкоматите ще могат да се теглят единствено пари в евро, но в периода на двойно обращение ще може да се внасят левове на тези с депозитна функция.

През цялата 2026 година гражданите ще могат да обменят левове в евро на касите на търговските банки в страната, като до средата на годината това ще се случва без такси и комисиони. След тази дата търговските банки могат да приложат такси за превалутирането. Гражданите могат да обменят левове през 2026 година и в клоновете на „Български пощи“, докато Българската народна банка (БНБ) ще обменя левове в евро без такси и комисиони безсрочно.

В магазините от днес сумата на покупката вече се посочва първо в евро. На касовите бележки също на първо място е изписана сумата в евро, а под нея е тази в лева. Двойното обозначаване с еднакъв размер, шрифт и цвят ще остане до 8 август.

Влизането на България в еврозоната бе отбелязоно със светлинен дрон спектакъл в центъра на София, организиран от Министерството на финансите, и 3D мапинг, посветен на единната валута, който бе проектиран на фасадата на Българската народна банка.

Еврото не е просто икономическо решение, не е само валута - то е знак за принадлежност: че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност; знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието, заяви управителят на БНБ Димитър Радев.

С присъединяването на България към еврозоната БНБ, като национална централна банка на страната, става част от Евросистемата, а управителят на БНБ получава място в Управителния съвет на ЕЦБ, посочи франкфуртската институция в съобщение.

„Сърдечно приветствам България в семейството на еврото и управителя (Димитър) Радев на масата на Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт“, заяви Кристин Лагард, президент на ЕЦБ. „Еврото е мощен символ на това, какво може да постигне Европа, когато работим заедно, както и на споделените ценности и колективната сила, които можем да използваме, за да се справим с глобалната геополитическа несигурност, пред която сме изправени в момента“, допълни тя.

ЕЦБ ще осветява централната си сграда във Франкфурт всяка вечер от 17:30 ч. до 11 януари в чест на присъединяването на България към еврозоната. Светлинната инсталация съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички официални езици на страните от еврозоната и включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро. Прожекцията, с продължителност около четири минути, ще се излъчва циклично.

Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа, заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по повод присъединяването на страната ни към еврозоната. България, поздравления за приемането на еврото, заявява Домбровскис. По думите му страната ни положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола поздрави страната ни, която от днес е член на еврозоната. "Добре дошла в еврото, България!", написа тя на официалната си страница като председател на институцията на английски и на български език.

Присъединяването на България към еврозоната е преломен момент, който отразява устойчиви усилия и реформи, засилва общата ни валута и споделените икономически основи на Европейския съюз в решаващ момент за Европа, заяви Кириакос Пиеракакис, министър на финансите на Гърция и председател на Еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от валутния съюз.

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева определи влизането на България в еврозоната като важен и дълбоко личен етап. "Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа", изтъква Георгиева.

"Щастлива съм, че имах възможност да бъда част от сбъдването на една мечта за поколения българи", написа финансовият министър в оставка Теменужка Петкова в профила си във "Фейсбук".

Присъединяването към еврозоната беше и акцент в изказванията на представители на политически формации в 51-вото Народно събрание по повод Нова година.