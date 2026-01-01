Със светлинно шоу София посрещна еврото

България официално стана 21-вата страна членка на еврозоната със светлинен дрон спектакъл в центъра на София, организиран от Министерството на финансите, и 3D мапинг, посветен на единната валута, който бе проектиран на фасадата на Българската народна банка.

Формация от дронове в цветовете на националния флаг се издигна край площад "Княз Александър Първи".

От настъпването на новата 2026 година на фасадата на БНБ се проектира светлинно шоу, представящо българските евромонети и евробанкнотите, които от днес вече са официално платежно средство в страната ни.

Събитието бе предавано на живо и в интернет.

Още от 18:00 часа на 31 декември на фасадата на БНБ бе прожектиран светлинен часовник, който отброяваше минутите до полунощ.

Така от днес, 19 години от членството на страната в Европейския съюз, 6 години след присъединяването към валутния механизъм ERM II и половин година след като България получи зелена светлина от европейските институции за членство в еврозоната, еврото се превръща в законно платежно средство в страната. Управителят на Българската народна банка става член на Управителния съвет на Европейската централна банка с право на глас, а българският министър на финансите влиза в състава на Еврогрупата – неформалният орган, в който участват финансовите министри на държавите, чиято валута е еврото.

Паричната политика на България излиза от режима на валутен борд, поддържан от 1997 година насам, и става част от паричната система на еврозоната, където членуват още 20 други страни с общо население от над 357 млн. души.

В периода до края на месец януари 2026 година у нас ще действа режим на двойно обращение, което означава, че левът и еврото ще бъдат законни платежни средства при разплащания в брой. Безналичните разплащания, тоест с банкови карти, онлайн и др. ще се извършват единствено в евро. В часовете до 01:00 часа на 1 януари няма да функционират разплащанията с карти и банкоматите поради необходимото техническо време за миграция от лев към евро, като след това прекъсване ATM устройствата ще предоставят единствено банкноти в евро. Банкоматите с депозитна функция ще приемат внасяне на левове до края на януари 2026 година.

Възстановяването на всички услуги на банките ще се извършва поетапно до 5 януари тази година.

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България.

Гражданите могат да обменят левове в евро до края на 2026 година по официалния курс 1 евро = 1,95583 в клоновете на търговските банки, офисите на „Български пощи“ и в БНБ. До средата на годината банките и „Български пощи“ ще извършват услугата безплатно, след което могат да прилагат такси. Обмяната на левове в БНБ е безсрочна.

Паралелно с това в периода от 1 януари 2026 г. до 2 март 2026 г. останалите национални централни банки от еврозоната ще извършват безплатна обмяна на банкноти от левове в евро по неотменимо фиксирания обменен курс 1 евро = 1,95583 лева.

По-рано през деня управителят на БНБ Димитър Радев посочи във видео обръщение, че еврото не е просто икономическо решение или валута, а знак за принадлежност, показващ че мястото на България не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност. По думите му, членството в еврозоната е знак, че усилието което е положила България, е било разпознато и прието.

„БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ – така пише на най-новите европейски монети. И това казва достатъчно. Защото България е Европа. И Европа е България“, каза Радев.