ЕЦБ ще освети сградата си във Франкфурт в чест на присъединяването на България към еврозоната

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще освети днес южната фасада на централната си сграда във Франкфурт с изглед към река Майн по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.

Анимацията ще съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички официални езици на страните от еврозоната и ще включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Прожекцията, с продължителност около четири минути, ще се излъчва циклично в периода от новогодишната нощ до 11 януари 2026 г., като първото ѝ излъчване ще бъде навръх Нова година. Визуалните елементи ще бъдат в цветовете на Европейския съюз – синьо и жълто, подредени в линии и барове, генерирани чрез алгоритми на базата на музиката от „Ода на радостта“. Визуализацията вече бе тествана снощи.

Визията се допълва от бели линии и „балончета“, съдържащи социални и културни данни за Европа – като броя на държавите, езиците и големите градове.

От ЕЦБ посочват, че концепцията символизира „единство в многообразието“ и подчертава както общата европейска идентичност, така и значението на разширяването на еврозоната с присъединяването на България.

Анимацията ще бъде видима и от въздуха, като от ЕЦБ са информирали авиокомпании, опериращи в Германия и България, с цел насърчаване на заснемането ѝ от самолети, които излитат и кацат на летище Франкфурт.