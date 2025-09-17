Подробно търсене

В. "Таймс": Великобритания ще признае палестинската държава през уикенда

Валерия Динкова
Британският премиер Киър Стармър. Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali, Pool
Лондон,  
17.09.2025 23:25
 (БТА)

Великобритания официално ще признае палестинска държава през почивните дни, след края на посещението в страната на американския президент Доналд Тръмп, който се противопоставя на подобно решение, съобщи британският в. "Таймс", цитиран от Ройтерс.

Премиерът Киър Стармър през юли предупреди, че ще предприеме действия, ако Израел не вземе мерки за облекчаване на страданията на населението в ивицата Газа и не постигне споразумение за спиране на огъня след близо двегодишната си война с "Хамас".

Израел заяви, че признаването на палестинска държава, което Франция, Канада и Австралия също обявиха, че ще направят този месец, ще бъде награда за радикалната палестинска организация.

"Таймс" уточни, че Великобритания ще съобщи решението си след приключването на визитата на Тръмп в страната утре.

През юли американският президент, който в момента е на безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания, заяви, че няма нищо против, ако Лондон предприеме подобен ход, но след това САЩ ясно показаха, че се противопоставят на подобни действия от европейските си съюзници.

Стармър, който е под натиск от Лейбъристка партия да заеме по-твърда позиция спрямо Израел, каза, че Великобритания ще признае палестинската държава преди Общото събрание на ООН следващата седмица, освен ако Израел не предприеме значими мерки за облекчаване на положението в ивицата Газа.

Великобритания отдавна поддържа политика в полза на двудържавно решение на конфликта в Близкия изток, но досега казваше, че това трябва да стане, когато настъпи подходящо време, припомня Ройтерс.

/ВД/

16.09.2025 12:28

МЕНА: Президентът на Египет потвърди силната подкрепа на Египет за Палестина на срещата на върха в Доха

Ръководителят на Държавната информационна служба (ДИС) на Египет Дия Рашван заяви, че арабско-ислямската среща на върха отразява дълбока загриженост относно военните операции на Израел в Газа, които той определи като отклонение от всички хуманитарни норми, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.
15.09.2025 16:52

Великобритания забрани на израелци да посещават колеж по отбрана заради конфликта в Газа

Великобритания забрани на израелци да посещават престижен колеж по отбрана в Лондон поради ескалацията на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Решението предизвика гневна реакция от страна на Израел.
14.09.2025 09:43

Американският държавен секретар Марко Рубио пристигна в Израел

Американският държавен секретар Марко Рубио пристигна днес в Израел, предаде Франс прес.Рубио пристига в Израел, след като заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел въпреки скорошните удари, нанесени от израелските сили по територията на Катар.
12.09.2025 18:27

Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа преди заседанието на ООН по въпроса за палестинска държава

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа за страната преди заседанието на Общото събрание на ООН, на което се очаква да бъде проведена оживена дискусия относно създаване на палестинска държава, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на американския Държавен департамент.
12.09.2025 06:04

Германия заяви, че ще подкрепи резолюция на ООН за правото на палестинска държавност

Германия ще подкрепи резолюция на ООН, която потвърждава правото на палестинска държавност съгласно международното право, но това не означава официално признаване, съобщи говорител на правителството пред Ройтерс.
11.09.2025 20:35

"Няма да има палестинска държава", обеща Нетаняху пред заселници

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че палестинска държава няма да съществува, предаде Франс прес, като цитира негово изказване, направено на церемония по подписването на голям проект в израелска колония на Западния бряг.

