В. "Таймс": Великобритания ще признае палестинската държава през уикенда

Великобритания официално ще признае палестинска държава през почивните дни, след края на посещението в страната на американския президент Доналд Тръмп, който се противопоставя на подобно решение, съобщи британският в. "Таймс", цитиран от Ройтерс.

Премиерът Киър Стармър през юли предупреди, че ще предприеме действия, ако Израел не вземе мерки за облекчаване на страданията на населението в ивицата Газа и не постигне споразумение за спиране на огъня след близо двегодишната си война с "Хамас".

Израел заяви, че признаването на палестинска държава, което Франция, Канада и Австралия също обявиха, че ще направят този месец, ще бъде награда за радикалната палестинска организация.

"Таймс" уточни, че Великобритания ще съобщи решението си след приключването на визитата на Тръмп в страната утре.

През юли американският президент, който в момента е на безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания, заяви, че няма нищо против, ако Лондон предприеме подобен ход, но след това САЩ ясно показаха, че се противопоставят на подобни действия от европейските си съюзници.

Стармър, който е под натиск от Лейбъристка партия да заеме по-твърда позиция спрямо Израел, каза, че Великобритания ще признае палестинската държава преди Общото събрание на ООН следващата седмица, освен ако Израел не предприеме значими мерки за облекчаване на положението в ивицата Газа.

Великобритания отдавна поддържа политика в полза на двудържавно решение на конфликта в Близкия изток, но досега казваше, че това трябва да стане, когато настъпи подходящо време, припомня Ройтерс.