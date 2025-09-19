Заподозрян за нападение, извършено срещу еврейски ресторант в Париж преди 43 години, бе задържан на Западния бряг

Франция приветства днес новината, че заподозрян за атаката срещу еврейски ресторант в Париж преди 43 години, когато бяха убити шестима и ранени най-малко 20 души, е бил задържан от палестинската автономна власт на окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан, предаде Ройтерс.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро написа в социалната мрежа "Екс", че арестът е станал възможен след решението на президента Еманюел Макрон да признае в понеделник палестинска държава, което "ни дава възможност да поискаме екстрадиция".

Макрон приветства сътрудничеството с палестинските власти, като посочи, че "ще работим заедно за бързо екстрадиране".

През август 1982 г. атаката с граната и огнестрелно оръжие срещу ресторант "Жо Голденберг" в еврейския район на квартал "Маре" се превръща в най-смъртоносното антисемитско нападение във Франция след Втората световна война, отбелязва Ройтерс.

То е част от вълна от насилие от палестински бойци в чужбина, започнала през 70-те години на миналия век. Никой не е осъден във връзка с това нападение.

Освен Франция още около 10 държави, сред които Австралия, Белгия, Великобритания и Канада, се очаква официално да признаят съществуването на палестинска държава в понеделник - преди началото на общополитическите дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Баро заяви, че "нищо не може да попречи на решимостта на Франция да предприеме действия срещу тероризма и антисемитизма".

Френската Национална антитерористична прокуратура заяви, че е била информирана от Интерпол за ареста на Махмуд Хадер Абед Адра, с псевдоним Хишам Харб, от палестинските власти, съобщиха няколко френски медии.

През юли френски съдии разпоредиха започване на дело срещу шестима души, включително Харб, в специализиран съд по тероризъм заради нападението.