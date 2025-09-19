Подробно търсене

Заподозрян за нападение, извършено срещу еврейски ресторант в Париж преди 43 години, бе задържан на Западния бряг

Валерия Динкова
Мястото на атаката в еврейския ресторант "Жо Голденберг" в Париж на 9 август 1982 г. Снимка: АП/ Lionel Cironneau
Париж,  
19.09.2025 16:11
 (БТА)
Франция приветства днес новината, че заподозрян за атаката срещу еврейски ресторант в Париж преди 43 години, когато бяха убити шестима и ранени най-малко 20 души, е бил задържан от палестинската автономна власт на окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан, предаде Ройтерс.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро написа в социалната мрежа "Екс", че арестът е станал възможен след решението на президента Еманюел Макрон да признае в понеделник палестинска държава, което "ни дава възможност да поискаме екстрадиция".

Макрон приветства сътрудничеството с палестинските власти, като посочи, че "ще работим заедно за бързо екстрадиране".

През август 1982 г. атаката с граната и огнестрелно оръжие срещу ресторант "Жо Голденберг" в еврейския район на квартал "Маре" се превръща в най-смъртоносното антисемитско нападение във Франция след Втората световна война, отбелязва Ройтерс.

То е част от вълна от насилие от палестински бойци в чужбина, започнала през 70-те години на миналия век. Никой не е осъден във връзка с това нападение.

Освен Франция още около 10 държави, сред които Австралия, Белгия, Великобритания и Канада, се очаква официално да признаят съществуването на палестинска държава в понеделник - преди началото на общополитическите дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Баро заяви, че "нищо не може да попречи на решимостта на Франция да предприеме действия срещу тероризма и антисемитизма".

Френската Национална антитерористична прокуратура заяви, че е била информирана от Интерпол за ареста на Махмуд Хадер Абед Адра, с псевдоним Хишам Харб, от палестинските власти, съобщиха няколко френски медии.

През юли френски съдии разпоредиха започване на дело срещу шестима души, включително Харб, в специализиран съд по тероризъм заради нападението.

/НС/

Свързани новини

19.09.2025 14:46

Япония засега не планира да признава палестинска държава, заяви Токио

Япония не планира да признае палестинската държава по време на заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец, заяви днес министърът на външните работи Такеши Ивая, цитиран от Ройтерс.
17.09.2025 23:25

В. "Таймс": Великобритания ще признае палестинската държава през уикенда

Великобритания официално ще признае палестинска държава през почивните дни, след края на посещението в страната на американския президент Доналд Тръмп, който се противопоставя на подобно решение, съобщи британският в. "Таймс", цитиран от Ройтерс.
12.09.2025 06:04

Германия заяви, че ще подкрепи резолюция на ООН за правото на палестинска държавност

Германия ще подкрепи резолюция на ООН, която потвърждава правото на палестинска държавност съгласно международното право, но това не означава официално признаване, съобщи говорител на правителството пред Ройтерс.
11.09.2025 14:53

Европейският парламент настоява за помощ за Газа, освобождаване на заложниците и справедливост

Европейският парламент настоява за помощ за Газа, освобождаване на заложниците и справедливостЕвродепутатите осъждат хуманитарната блокада на Израел, която причинява глад в Газа•Правото на Израел на самоотбрана не оправдава безразборните военни
05.09.2025 11:32

Финландия се присъедини към декларация за решение на израелско-палестинския конфликт с две държави

Финландия се присъедини към декларация за мирното решение на палестинския въпрос и прилагането на решение с две държави, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на северната страна.
03.09.2025 18:31

Нетаняху нарече белгийския премиер "слаб лидер" заради обещанието му да признае съществуването на Палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи днес нападки към белгийски си колега Барт де Вевер и го нарече "слаб лидер, който се опитва да умиротвори ислямския тероризъм, жертвайки Израел", предаде Ройтерс.

