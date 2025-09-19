Япония засега не планира да признава палестинска държава, заяви Токио

Япония не планира да признава палестинска държава по време на заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец, заяви днес министърът на външните работи Такеши Ивая, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че пред Токио, който подкрепя двудържавно решение на конфликта в Близкия изток, не стои въпросът дали да признае палестинската държава, а кога да го направи.