Япония засега не планира да признава палестинска държава, заяви Токио

САЩ наложиха вето на проекторезолюция на ООН за спиране на огъня и за достъп на хуманитарна помощ в Газа
САЩ наложиха отново вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за войната в Газа. Те бяха единствената страна, гласувала вчера против проекторезолюция на Съвета за сигурност, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предадоха Ройтерс и ДПА.