Япония засега не планира да признава палестинска държава, заяви Токио

Валерия Динкова
Японският външен министър Такеши Ивая. Снимка: AP Photo/Vincent Thian, POOL
Токио,  
19.09.2025 14:46
 (БТА)

Япония не планира да признава палестинска държава по време на заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец, заяви днес министърът на външните работи Такеши Ивая, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че пред Токио, който подкрепя двудържавно решение на конфликта в Близкия изток, не стои въпросът дали да признае палестинската държава, а кога да го направи.

Свързани новини

19.09.2025 03:12

САЩ наложиха вето на проекторезолюция на ООН за спиране на огъня и за достъп на хуманитарна помощ в Газа

САЩ наложиха отново вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за войната в Газа. Те бяха единствената страна, гласувала вчера против проекторезолюция на Съвета за сигурност, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предадоха Ройтерс и ДПА.
18.09.2025 15:38

Все повече американци смятат, че Израел е "стигнал твърде далеч" в конфликта в Газа, сочи проучване

Все повече американци смятат, че военните действия на Израел в Газа са прекомерни, предаде Асошиейтед прес, като се позова на проучване. Изследването е направено на фона на все повече опасения от страна на международната общност относно хуманитарната ситуация в Газа.
17.09.2025 23:25

В. "Таймс": Великобритания ще признае палестинската държава през уикенда

Великобритания официално ще признае палестинска държава през почивните дни, след края на посещението в страната на американския президент Доналд Тръмп, който се противопоставя на подобно решение, съобщи британският в. "Таймс", цитиран от Ройтерс.

